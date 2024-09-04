Лучшие спортсмены страны выбирают товары под брендом "Сделано в России"
© РИА Новости / Виталий АньковПосетители и члены команд дружеского хоккейного гала-матча под знаменем национального бренда "Сделано в России" познакомились с продукцией, продвигаемой под национальным брендом во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Посетители и члены команд дружеского хоккейного гала-матча под знаменем национального бренда "Сделано в России" познакомились с продукцией, продвигаемой под национальным брендом во Владивостоке, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Перед игрой гости и участники мероприятия смогли ознакомиться с продукцией 19 компаний из 11 регионов России. Экспозиция порадовала посетителей разнообразием: от вкуснейших свежих продуктов питания до экологически чистой косметики и инновационных технологий", - говорится в сообщении.
"Хоккейный матч стал не только ярким спортивным событием, но и площадкой для знакомства с продукцией отечественных производителей, которая продвигается под национальным брендом. Мы имеем полное право гордиться тем, что в России производятся качественные товары, которые пользуются спросом как внутри страны, так и за рубежом. Поэтому мы рады предоставить лучшим спортсменам и посетителям матча возможность продегустировать и лично оценить продукцию российских брендов", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
В частности, можно было попробовать кондитерские изделия ручной работы от тульской компании "Белевская пастильная мануфактура", которая на сегодняшний день является не только крупнейшим производителем яблочной пастилы в России, но и серьезным экспортером — ее продукция представлена в более чем 42 странах мира. Компания "Сота" из Приморского края предложила посетителям оценить натуральный мед, который преимущественно экспортируется в китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь. ГК "Антей" из Приморского края, лидер добычи краба в России, представила свежую крабовую продукцию. Компания осуществляет вылов 15 видов рыбы в объеме более 17 тысяч тонн. 94% продукции экспортируется в страны АТР (Китай, Корея, Япония).
"ФармОушен Лаб" из Приморского края представила бренд Dr Ocean, продукция которого содержит ценные морские ингредиенты. "ЭФКО Косметик" недавно запустила премиум линейку парфюмированного мыла, которое и презентовала на мероприятии, а уже в скором времени оно появится на полках магазинов.
ООО "Сила гор" предложило оценить краснополянскую натуральную косметику. Так, линейка OPU разработана с использованием опунции, выращенной в России и обладающей уникальными свойствами. На данный момент компания представлена на зарубежных витринах Беларуси, Грузии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и находится в процессе размещения на полках национального магазина РЭЦ на маркетплейсах в Китае.
Особое внимание было уделено проектам экологической тематики. Новосибирская компания "Сайнтификкоин" продемонстрировала высокотехнологичный газоанализатор HEALTHMONITOR, способный проводить быстрое тестирование на различные заболевания путем измерения концентрации газов в выдыхаемом воздухе.
Кроме того, были представлены канцелярские принадлежности от ProEcoPen, изготовленные из вторичного сырья, и презентованы зарядные станции для электротранспорта от компании "Юпитер", которая является лидером в России и ЕАЭС по производству ультрабыстрых станций мощностью от 100 кВт.
Также на мероприятии Кореновский молочно-консервный комбинат порадовал гостей порционным мороженым "Коровка из Кореновки". Это любимое многими мороженое пользуется популярностью не только в России, но и в 30 странах мира.
"Напомним, игра в поддержку главного экспортного бренда страны состоялась 4 сентября во Владивостоке в КСК "Фетисов Арена". Она прошла в рамках спортивной программы Восточного экономического форума. Матч организовали Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), Фонд Росконгресс и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является депутат Государственной Думы ФС РФ, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов", - добавляется в сообщении.
Партнером матча выступила инженерная компания TAZMAR MARITIME, которая специализируется на гидрографических изысканиях морских и речных акваторий. TAZMAR MARITIME реализует национальный проект "Генеральная уборка" по подъему и утилизации затонувших судов на Дальнем Востоке.
Подробнее о программе продвижения "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
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3 сентября, 14:52