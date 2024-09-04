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Лучшие спортсмены страны выбирают товары под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 04.09.2024
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17:31 04.09.2024 (обновлено: 17:32 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/sportsmeny-1970587314.html
Лучшие спортсмены страны выбирают товары под брендом "Сделано в России"
Лучшие спортсмены страны выбирают товары под брендом "Сделано в России" - РИА Новости, 04.09.2024
Лучшие спортсмены страны выбирают товары под брендом "Сделано в России"
Посетители и члены команд дружеского хоккейного гала-матча под знаменем национального бренда "Сделано в России" познакомились с продукцией, продвигаемой под... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:31
2024-09-04T17:32
экономика
россия
владивосток
вероника никишина
вячеслав фетисов
фонд "росконгресс"
российский экспортный центр (рэц)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Посетители и члены команд дружеского хоккейного гала-матча под знаменем национального бренда "Сделано в России" познакомились с продукцией, продвигаемой под национальным брендом во Владивостоке, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Перед игрой гости и участники мероприятия смогли ознакомиться с продукцией 19 компаний из 11 регионов России. Экспозиция порадовала посетителей разнообразием: от вкуснейших свежих продуктов питания до экологически чистой косметики и инновационных технологий", - говорится в сообщении."Хоккейный матч стал не только ярким спортивным событием, но и площадкой для знакомства с продукцией отечественных производителей, которая продвигается под национальным брендом. Мы имеем полное право гордиться тем, что в России производятся качественные товары, которые пользуются спросом как внутри страны, так и за рубежом. Поэтому мы рады предоставить лучшим спортсменам и посетителям матча возможность продегустировать и лично оценить продукцию российских брендов", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.В частности, можно было попробовать кондитерские изделия ручной работы от тульской компании "Белевская пастильная мануфактура", которая на сегодняшний день является не только крупнейшим производителем яблочной пастилы в России, но и серьезным экспортером — ее продукция представлена в более чем 42 странах мира. Компания "Сота" из Приморского края предложила посетителям оценить натуральный мед, который преимущественно экспортируется в китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь. ГК "Антей" из Приморского края, лидер добычи краба в России, представила свежую крабовую продукцию. Компания осуществляет вылов 15 видов рыбы в объеме более 17 тысяч тонн. 94% продукции экспортируется в страны АТР (Китай, Корея, Япония)."ФармОушен Лаб" из Приморского края представила бренд Dr Ocean, продукция которого содержит ценные морские ингредиенты. "ЭФКО Косметик" недавно запустила премиум линейку парфюмированного мыла, которое и презентовала на мероприятии, а уже в скором времени оно появится на полках магазинов.ООО "Сила гор" предложило оценить краснополянскую натуральную косметику. Так, линейка OPU разработана с использованием опунции, выращенной в России и обладающей уникальными свойствами. На данный момент компания представлена на зарубежных витринах Беларуси, Грузии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и находится в процессе размещения на полках национального магазина РЭЦ на маркетплейсах в Китае.Особое внимание было уделено проектам экологической тематики. Новосибирская компания "Сайнтификкоин" продемонстрировала высокотехнологичный газоанализатор HEALTHMONITOR, способный проводить быстрое тестирование на различные заболевания путем измерения концентрации газов в выдыхаемом воздухе.Кроме того, были представлены канцелярские принадлежности от ProEcoPen, изготовленные из вторичного сырья, и презентованы зарядные станции для электротранспорта от компании "Юпитер", которая является лидером в России и ЕАЭС по производству ультрабыстрых станций мощностью от 100 кВт.Также на мероприятии Кореновский молочно-консервный комбинат порадовал гостей порционным мороженым "Коровка из Кореновки". Это любимое многими мороженое пользуется популярностью не только в России, но и в 30 странах мира."Напомним, игра в поддержку главного экспортного бренда страны состоялась 4 сентября во Владивостоке в КСК "Фетисов Арена". Она прошла в рамках спортивной программы Восточного экономического форума. Матч организовали Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), Фонд Росконгресс и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является депутат Государственной Думы ФС РФ, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов", - добавляется в сообщении.Партнером матча выступила инженерная компания TAZMAR MARITIME, которая специализируется на гидрографических изысканиях морских и речных акваторий. TAZMAR MARITIME реализует национальный проект "Генеральная уборка" по подъему и утилизации затонувших судов на Дальнем Востоке.Подробнее о программе продвижения "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20240904/match-1970552801.html
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экономика, россия, владивосток, вероника никишина, вячеслав фетисов, фонд "росконгресс", российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Владивосток, Вероника Никишина, Вячеслав Фетисов, Фонд "Росконгресс", Российский экспортный центр (РЭЦ)

Лучшие спортсмены страны выбирают товары под брендом "Сделано в России"

© РИА Новости / Виталий АньковПосетители и члены команд дружеского хоккейного гала-матча под знаменем национального бренда "Сделано в России" познакомились с продукцией, продвигаемой под национальным брендом во Владивостоке
Посетители и члены команд дружеского хоккейного гала-матча под знаменем национального бренда Сделано в России познакомились с продукцией, продвигаемой под национальным брендом во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Посетители и члены команд дружеского хоккейного гала-матча под знаменем национального бренда "Сделано в России" познакомились с продукцией, продвигаемой под национальным брендом во Владивостоке, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Перед игрой гости и участники мероприятия смогли ознакомиться с продукцией 19 компаний из 11 регионов России. Экспозиция порадовала посетителей разнообразием: от вкуснейших свежих продуктов питания до экологически чистой косметики и инновационных технологий", - говорится в сообщении.
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"Хоккейный матч стал не только ярким спортивным событием, но и площадкой для знакомства с продукцией отечественных производителей, которая продвигается под национальным брендом. Мы имеем полное право гордиться тем, что в России производятся качественные товары, которые пользуются спросом как внутри страны, так и за рубежом. Поэтому мы рады предоставить лучшим спортсменам и посетителям матча возможность продегустировать и лично оценить продукцию российских брендов", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
В частности, можно было попробовать кондитерские изделия ручной работы от тульской компании "Белевская пастильная мануфактура", которая на сегодняшний день является не только крупнейшим производителем яблочной пастилы в России, но и серьезным экспортером — ее продукция представлена в более чем 42 странах мира. Компания "Сота" из Приморского края предложила посетителям оценить натуральный мед, который преимущественно экспортируется в китайские провинции Хэйлунцзян и Цзилинь. ГК "Антей" из Приморского края, лидер добычи краба в России, представила свежую крабовую продукцию. Компания осуществляет вылов 15 видов рыбы в объеме более 17 тысяч тонн. 94% продукции экспортируется в страны АТР (Китай, Корея, Япония).
"ФармОушен Лаб" из Приморского края представила бренд Dr Ocean, продукция которого содержит ценные морские ингредиенты. "ЭФКО Косметик" недавно запустила премиум линейку парфюмированного мыла, которое и презентовала на мероприятии, а уже в скором времени оно появится на полках магазинов.
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ООО "Сила гор" предложило оценить краснополянскую натуральную косметику. Так, линейка OPU разработана с использованием опунции, выращенной в России и обладающей уникальными свойствами. На данный момент компания представлена на зарубежных витринах Беларуси, Грузии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и находится в процессе размещения на полках национального магазина РЭЦ на маркетплейсах в Китае.
Особое внимание было уделено проектам экологической тематики. Новосибирская компания "Сайнтификкоин" продемонстрировала высокотехнологичный газоанализатор HEALTHMONITOR, способный проводить быстрое тестирование на различные заболевания путем измерения концентрации газов в выдыхаемом воздухе.
Кроме того, были представлены канцелярские принадлежности от ProEcoPen, изготовленные из вторичного сырья, и презентованы зарядные станции для электротранспорта от компании "Юпитер", которая является лидером в России и ЕАЭС по производству ультрабыстрых станций мощностью от 100 кВт.
Также на мероприятии Кореновский молочно-консервный комбинат порадовал гостей порционным мороженым "Коровка из Кореновки". Это любимое многими мороженое пользуется популярностью не только в России, но и в 30 странах мира.
"Напомним, игра в поддержку главного экспортного бренда страны состоялась 4 сентября во Владивостоке в КСК "Фетисов Арена". Она прошла в рамках спортивной программы Восточного экономического форума. Матч организовали Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), Фонд Росконгресс и Всероссийское общество охраны природы, председателем которого является депутат Государственной Думы ФС РФ, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов", - добавляется в сообщении.
Партнером матча выступила инженерная компания TAZMAR MARITIME, которая специализируется на гидрографических изысканиях морских и речных акваторий. TAZMAR MARITIME реализует национальный проект "Генеральная уборка" по подъему и утилизации затонувших судов на Дальнем Востоке.
Подробнее о программе продвижения "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
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ЭкономикаРоссияВладивостокВероника НикишинаВячеслав ФетисовФонд "Росконгресс"Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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