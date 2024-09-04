В СНГ в 2023 году пытались совершить почти 200 терактов
Глава АТЦ СНГ: почти 200 терактов пытались совершить в странах СНГ в 2023 году
© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкВоеннослужащий во время совместных учений под руководством Антитеррористического центра СНГ
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Военнослужащий во время совместных учений под руководством Антитеррористического центра СНГ. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 4 сен - РИА Новости. Почти 200 терактов пытались совершить в странах СНГ в 2023 году, большинство попыток были пресечены, заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев на открывшейся в Ташкенте совместной конференции СНГ и ШОС по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
"В странах Содружества в 2023 году предприняты попытки к совершению более 300 преступлений террористической направленности, в том числе 195 террористических актов. Подавляющее большинство было пресечено компетентными органами на стадии приготовления, что позволило предотвратить многочисленные жертвы и свести к минимуму материальный ущерб", - сказал Сысоев.
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По его словам, за террористические преступлениях в странах СНГ к уголовной ответственности привлечено свыше 2,1 тысячи преступников.
Вместе с тем, отметил он, "международные террористические организации проявляют живучесть" и терроризм остается одной из наиболее опасных проблем общества. "Это вновь подтвердили трагические события, произошедшие в текущем году в Российской Федерации (теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта, теракты в Дербенте и Махачкале 23 июня), пресеченные попытки совершения террористических и экстремистских преступлений в Армении (теракт 24 марта в Ереване) и Кыргызстане (предотвращение 5 июля экстремистского мятежа с целью насильственного захвата власти)", - напомнил глава АТЦ.
"Государств, не затронутых террористическими атаками, в мире практически не осталось", - констатировал он.