Рейтинг@Mail.ru
В СНГ в 2023 году пытались совершить почти 200 терактов - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 04.09.2024 (обновлено: 14:44 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/sng-1970484234.html
В СНГ в 2023 году пытались совершить почти 200 терактов
В СНГ в 2023 году пытались совершить почти 200 терактов - РИА Новости, 04.09.2024
В СНГ в 2023 году пытались совершить почти 200 терактов
Почти 200 терактов пытались совершить в странах СНГ в 2023 году, большинство попыток были пресечены, заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:43
2024-09-04T14:44
ташкент
дербент
махачкала
евгений сысоев
снг
шос
содружество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970519141_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_e2ddfda96267223a962d9bbfb045d9d1.jpg
ТАШКЕНТ, 4 сен - РИА Новости. Почти 200 терактов пытались совершить в странах СНГ в 2023 году, большинство попыток были пресечены, заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев на открывшейся в Ташкенте совместной конференции СНГ и ШОС по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. "В странах Содружества в 2023 году предприняты попытки к совершению более 300 преступлений террористической направленности, в том числе 195 террористических актов. Подавляющее большинство было пресечено компетентными органами на стадии приготовления, что позволило предотвратить многочисленные жертвы и свести к минимуму материальный ущерб", - сказал Сысоев. По его словам, за террористические преступлениях в странах СНГ к уголовной ответственности привлечено свыше 2,1 тысячи преступников. Вместе с тем, отметил он, "международные террористические организации проявляют живучесть" и терроризм остается одной из наиболее опасных проблем общества. "Это вновь подтвердили трагические события, произошедшие в текущем году в Российской Федерации (теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта, теракты в Дербенте и Махачкале 23 июня), пресеченные попытки совершения террористических и экстремистских преступлений в Армении (теракт 24 марта в Ереване) и Кыргызстане (предотвращение 5 июля экстремистского мятежа с целью насильственного захвата власти)", - напомнил глава АТЦ. "Государств, не затронутых террористическими атаками, в мире практически не осталось", - констатировал он.
https://ria.ru/20240903/sevastopol-1970182092.html
https://ria.ru/20240410/terakty-1939136439.html
ташкент
дербент
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970519141_462:0:3193:2048_1920x0_80_0_0_dd5142d38f61fe67da15c47497d0f518.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ташкент, дербент, махачкала, евгений сысоев, снг, шос, содружество
Ташкент, Дербент, Махачкала, Евгений Сысоев, СНГ, ШОС, Содружество
В СНГ в 2023 году пытались совершить почти 200 терактов

Глава АТЦ СНГ: почти 200 терактов пытались совершить в странах СНГ в 2023 году

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкВоеннослужащий во время совместных учений под руководством Антитеррористического центра СНГ
Военнослужащий во время совместных учений под руководством Антитеррористического центра СНГ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Военнослужащий во время совместных учений под руководством Антитеррористического центра СНГ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 4 сен - РИА Новости. Почти 200 терактов пытались совершить в странах СНГ в 2023 году, большинство попыток были пресечены, заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев на открывшейся в Ташкенте совместной конференции СНГ и ШОС по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
"В странах Содружества в 2023 году предприняты попытки к совершению более 300 преступлений террористической направленности, в том числе 195 террористических актов. Подавляющее большинство было пресечено компетентными органами на стадии приготовления, что позволило предотвратить многочисленные жертвы и свести к минимуму материальный ущерб", - сказал Сысоев.
ЦОС ФСБ России об осуждении жителя Севастополя - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Террорист из Севастополя признался в сотрудничестве с ГУР Украины
3 сентября, 10:55
По его словам, за террористические преступлениях в странах СНГ к уголовной ответственности привлечено свыше 2,1 тысячи преступников.
Вместе с тем, отметил он, "международные террористические организации проявляют живучесть" и терроризм остается одной из наиболее опасных проблем общества. "Это вновь подтвердили трагические события, произошедшие в текущем году в Российской Федерации (теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта, теракты в Дербенте и Махачкале 23 июня), пресеченные попытки совершения террористических и экстремистских преступлений в Армении (теракт 24 марта в Ереване) и Кыргызстане (предотвращение 5 июля экстремистского мятежа с целью насильственного захвата власти)", - напомнил глава АТЦ.
"Государств, не затронутых террористическими атаками, в мире практически не осталось", - констатировал он.
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
В СНГ назвали три основных источника террористических угроз для Содружества
10 апреля, 16:34
 
ТашкентДербентМахачкалаЕвгений СысоевСНГШОССодружество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала