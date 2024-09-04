https://ria.ru/20240904/sng-1970484234.html

В СНГ в 2023 году пытались совершить почти 200 терактов

В СНГ в 2023 году пытались совершить почти 200 терактов - РИА Новости, 04.09.2024

В СНГ в 2023 году пытались совершить почти 200 терактов

Почти 200 терактов пытались совершить в странах СНГ в 2023 году, большинство попыток были пресечены, заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:43

2024-09-04T12:43

2024-09-04T14:44

ташкент

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махачкала

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шос

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ТАШКЕНТ, 4 сен - РИА Новости. Почти 200 терактов пытались совершить в странах СНГ в 2023 году, большинство попыток были пресечены, заявил руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Евгений Сысоев на открывшейся в Ташкенте совместной конференции СНГ и ШОС по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. "В странах Содружества в 2023 году предприняты попытки к совершению более 300 преступлений террористической направленности, в том числе 195 террористических актов. Подавляющее большинство было пресечено компетентными органами на стадии приготовления, что позволило предотвратить многочисленные жертвы и свести к минимуму материальный ущерб", - сказал Сысоев. По его словам, за террористические преступлениях в странах СНГ к уголовной ответственности привлечено свыше 2,1 тысячи преступников. Вместе с тем, отметил он, "международные террористические организации проявляют живучесть" и терроризм остается одной из наиболее опасных проблем общества. "Это вновь подтвердили трагические события, произошедшие в текущем году в Российской Федерации (теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта, теракты в Дербенте и Махачкале 23 июня), пресеченные попытки совершения террористических и экстремистских преступлений в Армении (теракт 24 марта в Ереване) и Кыргызстане (предотвращение 5 июля экстремистского мятежа с целью насильственного захвата власти)", - напомнил глава АТЦ. "Государств, не затронутых террористическими атаками, в мире практически не осталось", - констатировал он.

https://ria.ru/20240903/sevastopol-1970182092.html

https://ria.ru/20240410/terakty-1939136439.html

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ташкент, дербент, махачкала, евгений сысоев, снг, шос, содружество