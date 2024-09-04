https://ria.ru/20240904/seversk-1970409965.html

ВСУ готовят провокацию с обстрелом Северска, сообщили в ЛНР

ВСУ готовят провокацию с обстрелом Северска, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 04.09.2024

ВСУ готовят провокацию с обстрелом Северска, сообщили в ЛНР

Украинское командование готовит провокацию в Северске в ДНР, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:50

2024-09-04T07:50

2024-09-04T07:51

специальная военная операция на украине

северск

донецкая народная республика

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Украинское командование готовит провокацию в Северске в ДНР, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Гаубичному самоходному артиллерийскому дивизиону ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), имеющему на вооружении 155- и 122-миллиметровые орудия, от украинского командования сухопутными войсками поступило боевое распоряжение по нанесению огневых ударов по гражданской инфраструктуре населенного пункта Северск с целью получения жертв среди мирного населения и последующего обвинения в обстрелах российской армии", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что замыслом подобной провокации является не только дискредитация подразделений ВС РФ, но и ускорение процесса выезда мирных граждан с территории города.

https://ria.ru/20240904/aes-1970396643.html

северск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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северск, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины