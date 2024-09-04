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ВСУ готовят провокацию с обстрелом Северска, сообщили в ЛНР
ВСУ готовят провокацию с обстрелом Северска, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 04.09.2024
ВСУ готовят провокацию с обстрелом Северска, сообщили в ЛНР
Украинское командование готовит провокацию в Северске в ДНР, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:50
2024-09-04T07:50
2024-09-04T07:51
специальная военная операция на украине
северск
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. Украинское командование готовит провокацию в Северске в ДНР, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Гаубичному самоходному артиллерийскому дивизиону ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.), имеющему на вооружении 155- и 122-миллиметровые орудия, от украинского командования сухопутными войсками поступило боевое распоряжение по нанесению огневых ударов по гражданской инфраструктуре населенного пункта Северск с целью получения жертв среди мирного населения и последующего обвинения в обстрелах российской армии", - сообщил Марочко со ссылкой на свои источники. Он добавил, что замыслом подобной провокации является не только дискредитация подразделений ВС РФ, но и ускорение процесса выезда мирных граждан с территории города.
https://ria.ru/20240904/aes-1970396643.html
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северск, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Северск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ готовят провокацию с обстрелом Северска, сообщили в ЛНР
Марочко: ВСУ готовятся обстрелять мирных жителей в Северске