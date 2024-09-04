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Вице-премьера Савельева переизбрали председателем совета директоров РЖД - РИА Новости, 04.09.2024
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18:32 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/savelev-1970611469.html
Вице-премьера Савельева переизбрали председателем совета директоров РЖД
Вице-премьера Савельева переизбрали председателем совета директоров РЖД - РИА Новости, 04.09.2024
Вице-премьера Савельева переизбрали председателем совета директоров РЖД
Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что он переизбран председателем совета директоров холдинга "Российские железные дороги" (РЖД). РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:32
2024-09-04T18:32
экономика
россия
москва
санкт-петербург
виталий савельев
ржд
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что он переизбран председателем совета директоров холдинга "Российские железные дороги" (РЖД). "Я председатель совета директоров "Российских железных дорог", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах ВЭФ-2024. В рамках совета директоров РЖД 30 августа 2024 года обсуждалось избрание своего председателя, назначение заместителя генерального директора компании и договор генподряда на строительство инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом на концессионном участке. Ранее на ПМЭФ-24 Савельев сообщил, что возглавил совет директоров "Российских железных дорог". Савельев ранее занимал пост министра транспорта РФ, а в мае стал вице-премьером. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/shishkarev-1970593909.html
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экономика, россия, москва, санкт-петербург, виталий савельев, ржд, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Виталий Савельев, РЖД, Дальневосточный федеральный университет
Вице-премьера Савельева переизбрали председателем совета директоров РЖД

Вице-премьера РФ Савельева переизбрали председателем совета директоров РЖД

© POOL | Перейти в медиабанкВиталий Савельев
Виталий Савельев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© POOL
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Виталий Савельев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что он переизбран председателем совета директоров холдинга "Российские железные дороги" (РЖД).
"Я председатель совета директоров "Российских железных дорог", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах ВЭФ-2024.
Председатель совета директоров Группы компаний Дело Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Шишкарев предложил РЖД объединить усилия для выхода на внешние рынки
Вчера, 17:40
В рамках совета директоров РЖД 30 августа 2024 года обсуждалось избрание своего председателя, назначение заместителя генерального директора компании и договор генподряда на строительство инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом на концессионном участке.
Ранее на ПМЭФ-24 Савельев сообщил, что возглавил совет директоров "Российских железных дорог". Савельев ранее занимал пост министра транспорта РФ, а в мае стал вице-премьером.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
РЖД поставили в график поезда из 120-140 вагонов для восточного направления
Вчера, 05:13
 
ЭкономикаРоссияМоскваСанкт-ПетербургВиталий СавельевРЖДДальневосточный федеральный университет
 
 
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