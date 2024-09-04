https://ria.ru/20240904/savelev-1970611469.html
Вице-премьера Савельева переизбрали председателем совета директоров РЖД
Вице-премьера Савельева переизбрали председателем совета директоров РЖД - РИА Новости, 04.09.2024
Вице-премьера Савельева переизбрали председателем совета директоров РЖД
Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что он переизбран председателем совета директоров холдинга "Российские железные дороги" (РЖД). РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:32
2024-09-04T18:32
2024-09-04T18:32
экономика
россия
москва
санкт-петербург
виталий савельев
ржд
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927692384_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_04b14beb8e0069055c4840f342bca640.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что он переизбран председателем совета директоров холдинга "Российские железные дороги" (РЖД). "Я председатель совета директоров "Российских железных дорог", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах ВЭФ-2024. В рамках совета директоров РЖД 30 августа 2024 года обсуждалось избрание своего председателя, назначение заместителя генерального директора компании и договор генподряда на строительство инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом на концессионном участке. Ранее на ПМЭФ-24 Савельев сообщил, что возглавил совет директоров "Российских железных дорог". Савельев ранее занимал пост министра транспорта РФ, а в мае стал вице-премьером. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/shishkarev-1970593909.html
https://ria.ru/20240904/rzhd-1970395487.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927692384_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_2d475194d52f3dccede42c0749fd688d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, санкт-петербург, виталий савельев, ржд, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Виталий Савельев, РЖД, Дальневосточный федеральный университет
Вице-премьера Савельева переизбрали председателем совета директоров РЖД
Вице-премьера РФ Савельева переизбрали председателем совета директоров РЖД