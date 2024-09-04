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Вице-премьера Савельева переизбрали председателем совета директоров РЖД

Вице-премьера Савельева переизбрали председателем совета директоров РЖД - РИА Новости, 04.09.2024

Вице-премьера Савельева переизбрали председателем совета директоров РЖД

Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что он переизбран председателем совета директоров холдинга "Российские железные дороги" (РЖД). РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:32

2024-09-04T18:32

2024-09-04T18:32

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил, что он переизбран председателем совета директоров холдинга "Российские железные дороги" (РЖД). "Я председатель совета директоров "Российских железных дорог", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" в кулуарах ВЭФ-2024. В рамках совета директоров РЖД 30 августа 2024 года обсуждалось избрание своего председателя, назначение заместителя генерального директора компании и договор генподряда на строительство инфраструктуры высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом на концессионном участке. Ранее на ПМЭФ-24 Савельев сообщил, что возглавил совет директоров "Российских железных дорог". Савельев ранее занимал пост министра транспорта РФ, а в мае стал вице-премьером. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/shishkarev-1970593909.html

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экономика, россия, москва, санкт-петербург, виталий савельев, ржд, дальневосточный федеральный университет