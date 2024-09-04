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Савельев не исключил планирование ВСМ в рамках развития Дальнего Востока

Савельев не исключил планирование ВСМ в рамках развития Дальнего Востока - РИА Новости, 04.09.2024

Савельев не исключил планирование ВСМ в рамках развития Дальнего Востока

Вице-премьер РФ Виталий Савельев не исключил, что придет время, когда высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ) будут планировать в рамках развития... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:29

2024-09-04T07:29

2024-09-04T07:33

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дальний восток

владивосток

виталий савельев

дальневосточный федеральный университет

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виталий Савельев не исключил, что придет время, когда высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ) будут планировать в рамках развития Дальнего Востока.Выступая на сессии ВЭФ "На Восток! Маршруты нового времени", он напомнил о планах по строительству ВСМ в России."Я думаю, придет то время, когда высокоскоростные железные дороги мы будем планировать и в рамках развития Дальнего Востока. А как без этого, у нас страна огромная", - сказал Савельев.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. В целом планируется создание сети ВСМ в России.Президент России Владимир Путин одобрил строительство пяти таких дорог. РЖД в марте показывали очередность их строительства. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург планируется строительство ВСМ из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после в Рязань. Путин также предлагал подумать и о включении в систему ВСМ Луганска и Донецка.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/rzhd-1970121161.html

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дальний восток

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россия, дальний восток, владивосток, виталий савельев, дальневосточный федеральный университет, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владимир путин, москва, ржд