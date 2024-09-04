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Сальдо: иностранцы готовят десант ВСУ для форсирования Днепра

Сальдо: иностранцы готовят десант ВСУ для форсирования Днепра - РИА Новости, 04.09.2024

Сальдо: иностранцы готовят десант ВСУ для форсирования Днепра

Несколько баз обучения, где преподают иностранные инструкторы, находятся в городе Очаков Николаевской области, именно там готовят десант ВСУ для форсирования... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:22

2024-09-04T05:22

2024-09-04T07:34

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

дальневосточный федеральный университет

владивосток

в мире

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Несколько баз обучения, где преподают иностранные инструкторы, находятся в городе Очаков Николаевской области, именно там готовят десант ВСУ для форсирования Днепра и высадки на Кинбурнской косе, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Враг постоянно пытается осуществлять попытки высадки на этой (Кинбурнской — Прим. Ред.) косе. Напротив есть город Очаков, истинно русский город, но сейчас там находятся иностранные инструкторы, наемники. Там несколько баз обучения. Там есть морской же десант специального назначения, который не прекращает попыток высадки на Кинбурнскую и Тендровскую косы", — сказал он. По словам губернатора, ВСУ каждый раз несут большие потери. При этом Сальдо добавил, что российские силы контролируют все острова на Днепре.Украинские диверсионно-разведывательные группы на лодках регулярно совершают попытки высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области. Кроме того, с осени прошлого года ВСУ пытались удерживать плацдарм в селе Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра.В феврале Сальдо сообщил, что Крынки и окрестности зачищены, но попытки ВСУ высадиться на одном из островов продолжаются. Тогда же руководивший в тот момент Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что в Крынках находилось четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, перед которыми стояла задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3,4 тысячи человек.В июле украинское издание "Следствие.Инфо", ссылаясь на данные украинской полиции, сообщило, что более 780 военных ВСУ "официально пропали без вести" в Крынках с октября 2023 по июнь 2024 года. Эвакуировать оттуда удалось 262 погибших.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/desantniki-1970394487.html

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херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, дальневосточный федеральный университет, владивосток, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)