https://ria.ru/20240904/rosatom-1970593758.html

"Росатом" будет добиваться, чтобы виновники нападения на ЗАЭС были названы

"Росатом" будет добиваться, чтобы виновники нападения на ЗАЭС были названы - РИА Новости, 04.09.2024

"Росатом" будет добиваться, чтобы виновники нападения на ЗАЭС были названы

"Росатом" будет продолжать добиваться того, чтобы виновники нападения на Запорожскую АЭС стали известны, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев по итогам... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:39

2024-09-04T17:39

2024-09-04T17:39

в мире

днепр (город)

энергодар

европа

алексей лихачев

рафаэль гросси

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" будет продолжать добиваться того, чтобы виновники нападения на Запорожскую АЭС стали известны, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев по итогам визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС в среду. "Конечно, мы будем продолжать работать над тем, чтобы отвечать на вопросы и в общем-то добиваться указания тех причин и авторов ну по сути прямого нападения на объект атомной энергии", - сказал Лихачев. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20240528/zaes-1948896277.html

днепр (город)

энергодар

европа

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в мире, днепр (город), энергодар, европа, алексей лихачев, рафаэль гросси, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ