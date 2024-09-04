https://ria.ru/20240904/putin-1970579643.html

Путин провел совещание по вопросам развития инфраструктуры ДФО

Путин провел совещание по вопросам развития инфраструктуры ДФО - РИА Новости, 04.09.2024

Путин провел совещание по вопросам развития инфраструктуры ДФО

Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа на полях ВЭФ. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:17

2024-09-04T17:17

2024-09-04T18:22

экономика

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

амурская область

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа на полях ВЭФ.ЭнергетикаГлава государства отметил рост потребления электроэнергии в ДФО."Если в целом по стране в прошлом году потребление электроэнергии увеличилось на 1,4 процента, то на Дальнем Востоке — на 3,5 процента, это отражает рост деловой активности в Дальневосточном регионе", — сказал он.При этом российский лидер поручил наращивать объемы генерации в этом регионе с опережающей динамикой.Путин также назвал перспективным строительство атомной электростанции на Дальнем Востоке, но указал на необходимость определить место и сроки появления таких объектов энергетики.Авто- и железные дорогиКак подчеркнул президент, строительство автодорог влияет на логистику, укрепление экономики и повышение качества жизни в ДФО.По его словам, к числу наиболее значимых дорожных объектов, построенных в регионе, относится мостовой переход через реку Зею в Амурской области. "Мы также должны реализовать другой важный и долгожданный для людей проект — строительство моста через Лену в районе Якутска", — заявил Путин.Отдельное внимание он уделил развитию БАМа и Транссиба."Важно расширить подъездные пути и к морским портам, наращивать провозные возможности железных дорог. Мы планомерно на постоянной основе расшиваем узкие места БАМа и Транссиба, по итогам текущего года их провозная способность должна увеличиться до 180 миллионов тонн", — указал российский лидер.Аэродромы и авиаперевозкиГлава государства поручил строить и модернизировать аэродромную инфраструктуру в ДФО, развивать парк воздушных судов и повышать доступность авиабилетов."В прошлом году была поставлена цель, чтобы к 2030-му пассажиропоток на внутренних рейсах Дальнего Востока вырос не менее чем до четырех миллионов человек в год", — напомнил он.Кроме того, Путин отметил необходимость создания регионального самолета для развития авиаперевозок на Дальнем Востоке, который должен быть конкурентоспособным и по техническим характеристикам, и по цене.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия: "Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/putin--1970574637.html

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владивосток

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