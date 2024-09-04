Путин провел на ВЭФ встречу с заместителем председателя Китая
Путин на полях ВЭФ провел встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время встречи в Дальневосточном федеральном университете
Президент России Владимир Путин и заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время встречи в Дальневосточном федеральном университете
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Отношения между Россией и Китаем вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил Владимир Путин на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
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"Благодаря совместным усилиям отношения между Китаем и Россией достигли беспрецедентно высокого уровня. Мы большое значение придаем и межрегиональному сотрудничеству. Надеюсь, что и в ходе сегодняшних встреч, завтрашней совместной работе на Восточном экономическом форуме мы сможем поискать и найти новые направления нашего взаимодействия", — сказал глава государства.
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Президент выразил надежду, что Владивосток станет центром притяжения для культурных обменов двух стран, а также туристов со всего мира.
"Найдите полчаса времени, посмотрите, что мы здесь строим. Так, чтобы было представление о дополнительных возможностях в этой гуманитарной сфере", — добавил российский лидер.
Путин также напомнил, что российская сторона ждет председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани этой осенью и предложил провести с ним двустороннюю встречу.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.