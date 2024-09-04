https://ria.ru/20240904/putin-1970452052.html

Путин провел на ВЭФ встречу с заместителем председателя Китая

Путин провел на ВЭФ встречу с заместителем председателя Китая - РИА Новости, 04.09.2024

Путин провел на ВЭФ встречу с заместителем председателя Китая

Отношения между Россией и Китаем вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил Владимир Путин на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:02

2024-09-04T11:02

2024-09-04T11:28

китай

владивосток

россия

владимир путин

хань чжэн

ли цян

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Отношения между Россией и Китаем вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил Владимир Путин на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума во Владивостоке."Благодаря совместным усилиям отношения между Китаем и Россией достигли беспрецедентно высокого уровня. Мы большое значение придаем и межрегиональному сотрудничеству. Надеюсь, что и в ходе сегодняшних встреч, завтрашней совместной работе на Восточном экономическом форуме мы сможем поискать и найти новые направления нашего взаимодействия", — сказал глава государства.Президент выразил надежду, что Владивосток станет центром притяжения для культурных обменов двух стран, а также туристов со всего мира."Найдите полчаса времени, посмотрите, что мы здесь строим. Так, чтобы было представление о дополнительных возможностях в этой гуманитарной сфере", — добавил российский лидер.Путин также напомнил, что российская сторона ждет председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани этой осенью и предложил провести с ним двустороннюю встречу.Ожидается, что Путин на полях ВЭФ встретится также с вице-премьером Сербии Александром Вулиным и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240828/zapad-1969024082.html

https://ria.ru/20240827/sallivan-1968794400.html

китай

владивосток

россия

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китай, владивосток, россия, владимир путин, хань чжэн, ли цян, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)