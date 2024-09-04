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Путин провел на ВЭФ встречу с заместителем председателя Китая - РИА Новости, 04.09.2024
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11:02 04.09.2024 (обновлено: 11:28 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/putin-1970452052.html
Путин провел на ВЭФ встречу с заместителем председателя Китая
Путин провел на ВЭФ встречу с заместителем председателя Китая - РИА Новости, 04.09.2024
Путин провел на ВЭФ встречу с заместителем председателя Китая
Отношения между Россией и Китаем вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил Владимир Путин на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:02
2024-09-04T11:28
китай
владивосток
россия
владимир путин
хань чжэн
ли цян
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Отношения между Россией и Китаем вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил Владимир Путин на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума во Владивостоке."Благодаря совместным усилиям отношения между Китаем и Россией достигли беспрецедентно высокого уровня. Мы большое значение придаем и межрегиональному сотрудничеству. Надеюсь, что и в ходе сегодняшних встреч, завтрашней совместной работе на Восточном экономическом форуме мы сможем поискать и найти новые направления нашего взаимодействия", — сказал глава государства.Президент выразил надежду, что Владивосток станет центром притяжения для культурных обменов двух стран, а также туристов со всего мира."Найдите полчаса времени, посмотрите, что мы здесь строим. Так, чтобы было представление о дополнительных возможностях в этой гуманитарной сфере", — добавил российский лидер.Путин также напомнил, что российская сторона ждет председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани этой осенью и предложил провести с ним двустороннюю встречу.Ожидается, что Путин на полях ВЭФ встретится также с вице-премьером Сербии Александром Вулиным и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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китай, владивосток, россия, владимир путин, хань чжэн, ли цян, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Китай, Владивосток, Россия, Владимир Путин, Хань Чжэн, Ли Цян, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Путин провел на ВЭФ встречу с заместителем председателя Китая

Путин на полях ВЭФ провел встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время встречи в Дальневосточном федеральном университете
Президент России Владимир Путин и заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время встречи в Дальневосточном федеральном университете - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и заместитель председателя КНР Хань Чжэн во время встречи в Дальневосточном федеральном университете
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Отношения между Россией и Китаем вышли на беспрецедентно высокий уровень, заявил Владимир Путин на встрече с заместителем председателя КНР Хань Чжэном на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
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"Благодаря совместным усилиям отношения между Китаем и Россией достигли беспрецедентно высокого уровня. Мы большое значение придаем и межрегиональному сотрудничеству. Надеюсь, что и в ходе сегодняшних встреч, завтрашней совместной работе на Восточном экономическом форуме мы сможем поискать и найти новые направления нашего взаимодействия", — сказал глава государства.
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Президент выразил надежду, что Владивосток станет центром притяжения для культурных обменов двух стран, а также туристов со всего мира.
"Найдите полчаса времени, посмотрите, что мы здесь строим. Так, чтобы было представление о дополнительных возможностях в этой гуманитарной сфере", — добавил российский лидер.
Путин также напомнил, что российская сторона ждет председателя КНР Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Казани этой осенью и предложил провести с ним двустороннюю встречу.
Ожидается, что Путин на полях ВЭФ встретится также с вице-премьером Сербии Александром Вулиным и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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