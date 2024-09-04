https://ria.ru/20240904/peskov-1970404335.html

Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в поездке в Туву

Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в поездке в Туву - РИА Новости, 04.09.2024

Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в поездке в Туву

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу не сопровождал президента России Владимира Путина в поездке в Туву, потому сейчас сфера его работы другая, в состав делегации... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:57

2024-09-04T06:57

2024-09-04T06:58

россия

владивосток

сергей шойгу

владимир путин

дмитрий песков

дальневосточный федеральный университет

политика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу не сопровождал президента России Владимира Путина в поездке в Туву, потому сейчас сфера его работы другая, в состав делегации он не входил, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее состоялась рабочая поездка Путина в Туву. "Нет, наверное, так нельзя сказать. Он (Путин - ред.), действительно, там бывал с краткими остановками для отдыха, когда-то его сопровождал Шойгу, когда-то нет. Поэтому так нельзя сказать. Но сейчас это рабочая поездка, и сфера занятий у Шойгу сейчас другая, он на другой должности. Поэтому он не входил в состав делегации президента", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов на полях ВЭФ, можно ли сказать, что это был первый приезд Путина в Туву, когда Шойгу его там не сопровождал. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240902/tuva-1969985821.html

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россия, владивосток, сергей шойгу, владимир путин, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, политика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)