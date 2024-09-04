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Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в поездке в Туву - РИА Новости, 04.09.2024
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06:57 04.09.2024 (обновлено: 06:58 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/peskov-1970404335.html
Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в поездке в Туву
Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в поездке в Туву - РИА Новости, 04.09.2024
Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в поездке в Туву
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу не сопровождал президента России Владимира Путина в поездке в Туву, потому сейчас сфера его работы другая, в состав делегации... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:57
2024-09-04T06:58
россия
владивосток
сергей шойгу
владимир путин
дмитрий песков
дальневосточный федеральный университет
политика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу не сопровождал президента России Владимира Путина в поездке в Туву, потому сейчас сфера его работы другая, в состав делегации он не входил, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее состоялась рабочая поездка Путина в Туву. "Нет, наверное, так нельзя сказать. Он (Путин - ред.), действительно, там бывал с краткими остановками для отдыха, когда-то его сопровождал Шойгу, когда-то нет. Поэтому так нельзя сказать. Но сейчас это рабочая поездка, и сфера занятий у Шойгу сейчас другая, он на другой должности. Поэтому он не входил в состав делегации президента", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов на полях ВЭФ, можно ли сказать, что это был первый приезд Путина в Туву, когда Шойгу его там не сопровождал. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240902/tuva-1969985821.html
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россия, владивосток, сергей шойгу, владимир путин, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, политика, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дальневосточный федеральный университет, Политика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в поездке в Туву

Песков: Шойгу не сопровождал Путина в Туве, так как его сфера работы другая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу не сопровождал президента России Владимира Путина в поездке в Туву, потому сейчас сфера его работы другая, в состав делегации он не входил, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее состоялась рабочая поездка Путина в Туву.
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"Нет, наверное, так нельзя сказать. Он (Путин - ред.), действительно, там бывал с краткими остановками для отдыха, когда-то его сопровождал Шойгу, когда-то нет. Поэтому так нельзя сказать. Но сейчас это рабочая поездка, и сфера занятий у Шойгу сейчас другая, он на другой должности. Поэтому он не входил в состав делегации президента", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов на полях ВЭФ, можно ли сказать, что это был первый приезд Путина в Туву, когда Шойгу его там не сопровождал.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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РоссияВладивостокСергей ШойгуВладимир ПутинДмитрий ПесковДальневосточный федеральный университетПолитикаВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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