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Онищенко назвал устойчивость к антибиотикам проблемой для здравоохранения - РИА Новости, 04.09.2024
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17:21 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/onischenko-1970582166.html
Онищенко назвал устойчивость к антибиотикам проблемой для здравоохранения
Онищенко назвал устойчивость к антибиотикам проблемой для здравоохранения - РИА Новости, 04.09.2024
Онищенко назвал устойчивость к антибиотикам проблемой для здравоохранения
Устойчивость к антибиотикам является серьезной проблемой здравоохранения, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:21
2024-09-04T17:21
здоровье - общество
европа
российская академия наук
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геннадий онищенко
в мире
россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Устойчивость к антибиотикам является серьезной проблемой здравоохранения, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на посвященной биобезопасности стран ЕАЭС пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Солдаты, которые попадают с ранением в медицинские учреждения наших врагов, они потом едут в том числе и в Европу. И вот, по-моему, в Германии или Скандинавии одни из врачей высказали вот это удивление... Пока он (пациент - ред.) проходил через медицинские учреждения, а, как правило, они проходили не через одно медицинское учреждение на той стороне, они заражали, в них попадали микробы внутрибольничные. Потому что внутрибольничная антибиотикоустойчивость – это тоже очень серьезная проблема, и когда они попадали в европейские учреждения, то все (препараты - ред.), что они имели, это не брало их", - сказал Онищенко.
https://ria.ru/20240901/bakterii-1969799373.html
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здоровье - общество, европа, российская академия наук, российская академия образования, евразийский экономический союз, геннадий онищенко, в мире, россия
Здоровье - Общество, Европа, Российская академия наук, Российская академия образования, Евразийский экономический союз, Геннадий Онищенко, В мире, Россия
Онищенко назвал устойчивость к антибиотикам проблемой для здравоохранения

Онищенко: устойчивость к антибиотикам — серьезная проблема здравоохранения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Устойчивость к антибиотикам является серьезной проблемой здравоохранения, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на посвященной биобезопасности стран ЕАЭС пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Солдаты, которые попадают с ранением в медицинские учреждения наших врагов, они потом едут в том числе и в Европу. И вот, по-моему, в Германии или Скандинавии одни из врачей высказали вот это удивление... Пока он (пациент - ред.) проходил через медицинские учреждения, а, как правило, они проходили не через одно медицинское учреждение на той стороне, они заражали, в них попадали микробы внутрибольничные. Потому что внутрибольничная антибиотикоустойчивость – это тоже очень серьезная проблема, и когда они попадали в европейские учреждения, то все (препараты - ред.), что они имели, это не брало их", - сказал Онищенко.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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1 сентября, 12:40
 
Здоровье - ОбществоЕвропаРоссийская академия наукРоссийская академия образованияЕвразийский экономический союзГеннадий ОнищенкоВ миреРоссия
 
 
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