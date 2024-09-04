https://ria.ru/20240904/onischenko-1970582166.html

Онищенко назвал устойчивость к антибиотикам проблемой для здравоохранения

Онищенко назвал устойчивость к антибиотикам проблемой для здравоохранения - РИА Новости, 04.09.2024

Онищенко назвал устойчивость к антибиотикам проблемой для здравоохранения

Устойчивость к антибиотикам является серьезной проблемой здравоохранения, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:21

2024-09-04T17:21

2024-09-04T17:21

здоровье - общество

европа

российская академия наук

российская академия образования

евразийский экономический союз

геннадий онищенко

в мире

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Устойчивость к антибиотикам является серьезной проблемой здравоохранения, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на посвященной биобезопасности стран ЕАЭС пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Солдаты, которые попадают с ранением в медицинские учреждения наших врагов, они потом едут в том числе и в Европу. И вот, по-моему, в Германии или Скандинавии одни из врачей высказали вот это удивление... Пока он (пациент - ред.) проходил через медицинские учреждения, а, как правило, они проходили не через одно медицинское учреждение на той стороне, они заражали, в них попадали микробы внутрибольничные. Потому что внутрибольничная антибиотикоустойчивость – это тоже очень серьезная проблема, и когда они попадали в европейские учреждения, то все (препараты - ред.), что они имели, это не брало их", - сказал Онищенко.

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здоровье - общество, европа, российская академия наук, российская академия образования, евразийский экономический союз, геннадий онищенко, в мире, россия