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НАТО не отказалась от идеи сбивать ракеты над Украиной, заявил Науседа - РИА Новости, 04.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:38 04.09.2024 (обновлено: 17:45 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/nato-1970591382.html
НАТО не отказалась от идеи сбивать ракеты над Украиной, заявил Науседа
НАТО не отказалась от идеи сбивать ракеты над Украиной, заявил Науседа - РИА Новости, 04.09.2024
НАТО не отказалась от идеи сбивать ракеты над Украиной, заявил Науседа
НАТО продолжает обсуждать возможность сбивать российские ракеты над Украиной, заявил президент Литвы Гитанас Науседа журналистам в Варшаве. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:38
2024-09-04T17:45
специальная военная операция на украине
украина
россия
гитанас науседа
нато
вооруженные силы украины
в мире
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ВАРШАВА, 4 сен - РИА Новости. НАТО продолжает обсуждать возможность сбивать российские ракеты над Украиной, заявил президент Литвы Гитанас Науседа журналистам в Варшаве. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью газете Financial Times заявил, что граничащие с Украиной страны, несмотря на возражение НАТО, "обязаны" сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство. "Натовские страны начали обсуждение этой темы. Сегодня мы не можем сказать, что эта дискуссия завершена и у нас есть какие-то конкретные результаты, но наши страны совместно с другими государствами инициируют такие дискуссии и хотят, чтобы это решение было принято прежде всего на уровне НАТО", - сказал Науседа. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил что в рамках НАТО "разные лидеры имеют разные позиции по этому вопросу", но "этот вопрос постоянно обсуждается". При этом он отметил, что обсуждалось только решение, предполагающее, что сбивание ракет будет происходить с территории государства НАТО. "Другой сценарий даже не обсуждался", - сказал Дуда. Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной, он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран. Москва даст конкретный и адекватный ответ, если Польша "поддастся авантюрному порыву" и попытается перехватить российские ракеты над Украиной, заявил ранее РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима, подчеркнул он. ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240902/nato-1970084315.html
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украина, россия, гитанас науседа, нато, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Гитанас Науседа, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
НАТО не отказалась от идеи сбивать ракеты над Украиной, заявил Науседа

Президент Литвы Науседа: НАТО обсуждает возможность сбивать ракеты над Украиной

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Литвы Гитанас Науседа . Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 сен - РИА Новости. НАТО продолжает обсуждать возможность сбивать российские ракеты над Украиной, заявил президент Литвы Гитанас Науседа журналистам в Варшаве.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью газете Financial Times заявил, что граничащие с Украиной страны, несмотря на возражение НАТО, "обязаны" сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство.
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"Натовские страны начали обсуждение этой темы. Сегодня мы не можем сказать, что эта дискуссия завершена и у нас есть какие-то конкретные результаты, но наши страны совместно с другими государствами инициируют такие дискуссии и хотят, чтобы это решение было принято прежде всего на уровне НАТО", - сказал Науседа.
В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил что в рамках НАТО "разные лидеры имеют разные позиции по этому вопросу", но "этот вопрос постоянно обсуждается".
При этом он отметил, что обсуждалось только решение, предполагающее, что сбивание ракет будет происходить с территории государства НАТО.
"Другой сценарий даже не обсуждался", - сказал Дуда.
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Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной, он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран.
Москва даст конкретный и адекватный ответ, если Польша "поддастся авантюрному порыву" и попытается перехватить российские ракеты над Украиной, заявил ранее РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима, подчеркнул он.
ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГитанас НауседаНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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