https://ria.ru/20240904/nato-1970591382.html

НАТО не отказалась от идеи сбивать ракеты над Украиной, заявил Науседа

НАТО не отказалась от идеи сбивать ракеты над Украиной, заявил Науседа - РИА Новости, 04.09.2024

НАТО не отказалась от идеи сбивать ракеты над Украиной, заявил Науседа

НАТО продолжает обсуждать возможность сбивать российские ракеты над Украиной, заявил президент Литвы Гитанас Науседа журналистам в Варшаве. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:38

2024-09-04T17:38

2024-09-04T17:45

специальная военная операция на украине

украина

россия

гитанас науседа

нато

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920574470_0:106:3264:1942_1920x0_80_0_0_32c6d10a83158132c95a00882c19d1a2.jpg

ВАРШАВА, 4 сен - РИА Новости. НАТО продолжает обсуждать возможность сбивать российские ракеты над Украиной, заявил президент Литвы Гитанас Науседа журналистам в Варшаве. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью газете Financial Times заявил, что граничащие с Украиной страны, несмотря на возражение НАТО, "обязаны" сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство. "Натовские страны начали обсуждение этой темы. Сегодня мы не можем сказать, что эта дискуссия завершена и у нас есть какие-то конкретные результаты, но наши страны совместно с другими государствами инициируют такие дискуссии и хотят, чтобы это решение было принято прежде всего на уровне НАТО", - сказал Науседа. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил что в рамках НАТО "разные лидеры имеют разные позиции по этому вопросу", но "этот вопрос постоянно обсуждается". При этом он отметил, что обсуждалось только решение, предполагающее, что сбивание ракет будет происходить с территории государства НАТО. "Другой сценарий даже не обсуждался", - сказал Дуда. Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной, он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что Украина должна сама отвечать за работу ПВО и защиту неба, не рассчитывая на вовлечение сил третьих стран. Москва даст конкретный и адекватный ответ, если Польша "поддастся авантюрному порыву" и попытается перехватить российские ракеты над Украиной, заявил ранее РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин. Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима, подчеркнул он. ВС РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240902/nato-1970084315.html

https://ria.ru/20240903/nato-1970188696.html

https://ria.ru/20240902/nato-1969907295.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, гитанас науседа, нато, вооруженные силы украины, в мире