https://ria.ru/20240904/marochko-1970407616.html
Марочко сообщил о продвижении ВС России на Купянском направлении
Марочко сообщил о продвижении ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 04.09.2024
Марочко сообщил о продвижении ВС России на Купянском направлении
ВС РФ развивают успех в 30-километровой полосе наступления на купянском направлении, на ряде участков продвижение составило до полутора километров, сообщил РИА... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:31
2024-09-04T07:31
2024-09-04T07:44
специальная военная операция на украине
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. ВС РФ развивают успех в 30-километровой полосе наступления на купянском направлении, на ряде участков продвижение составило до полутора километров, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка идет дальнейшее продвижение ВС РФ. Наступательные действия ведутся на участке более тридцати километров. За истекшие сутки на некоторых участках продвижение наших войск в глубину обороны противника составило порядка полутора километров", - заявил он РИА Новости. Он добавил, что количество потерь ВСУ в этом районе выросло вследствие панических настроений в подразделениях и утрате управления.
https://ria.ru/20240904/udar-1970402019.html
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андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Марочко сообщил о продвижении ВС России на Купянском направлении
Марочко: ВС России развивают успех на Купянском направлении