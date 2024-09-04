Рейтинг@Mail.ru
Марочко сообщил о продвижении ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 04.09.2024 (обновлено: 07:44 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/marochko-1970407616.html
Марочко сообщил о продвижении ВС России на Купянском направлении
Марочко сообщил о продвижении ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 04.09.2024
Марочко сообщил о продвижении ВС России на Купянском направлении
ВС РФ развивают успех в 30-километровой полосе наступления на купянском направлении, на ряде участков продвижение составило до полутора километров, сообщил РИА... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:31
2024-09-04T07:44
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859668_0:150:3072:1878_1920x0_80_0_0_cff561b1b155a26c009a2fe391ed73e2.jpg
ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. ВС РФ развивают успех в 30-километровой полосе наступления на купянском направлении, на ряде участков продвижение составило до полутора километров, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка идет дальнейшее продвижение ВС РФ. Наступательные действия ведутся на участке более тридцати километров. За истекшие сутки на некоторых участках продвижение наших войск в глубину обороны противника составило порядка полутора километров", - заявил он РИА Новости. Он добавил, что количество потерь ВСУ в этом районе выросло вследствие панических настроений в подразделениях и утрате управления.
https://ria.ru/20240904/udar-1970402019.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967859668_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70e5ed7722b32f402b2935d47aafa0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Марочко сообщил о продвижении ВС России на Купянском направлении

Марочко: ВС России развивают успех на Купянском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. ВС РФ развивают успех в 30-километровой полосе наступления на купянском направлении, на ряде участков продвижение составило до полутора километров, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка идет дальнейшее продвижение ВС РФ. Наступательные действия ведутся на участке более тридцати километров. За истекшие сутки на некоторых участках продвижение наших войск в глубину обороны противника составило порядка полутора километров", - заявил он РИА Новости.
Он добавил, что количество потерь ВСУ в этом районе выросло вследствие панических настроений в подразделениях и утрате управления.
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В США заявили о деморализующем ударе России по ВСУ
06:38
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала