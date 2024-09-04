https://ria.ru/20240904/marochko-1970407616.html

Марочко сообщил о продвижении ВС России на Купянском направлении

Марочко сообщил о продвижении ВС России на Купянском направлении - РИА Новости, 04.09.2024

Марочко сообщил о продвижении ВС России на Купянском направлении

ВС РФ развивают успех в 30-километровой полосе наступления на купянском направлении, на ряде участков продвижение составило до полутора километров, сообщил РИА... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T07:31

2024-09-04T07:31

2024-09-04T07:44

специальная военная операция на украине

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. ВС РФ развивают успех в 30-километровой полосе наступления на купянском направлении, на ряде участков продвижение составило до полутора километров, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районе населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Стельмаховка идет дальнейшее продвижение ВС РФ. Наступательные действия ведутся на участке более тридцати километров. За истекшие сутки на некоторых участках продвижение наших войск в глубину обороны противника составило порядка полутора километров", - заявил он РИА Новости. Он добавил, что количество потерь ВСУ в этом районе выросло вследствие панических настроений в подразделениях и утрате управления.

https://ria.ru/20240904/udar-1970402019.html

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2024

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андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины