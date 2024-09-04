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Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС
Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 04.09.2024
Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС
Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:22
2024-09-04T12:22
2024-09-04T12:22
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ЭНЕРГОДАР, 4 сен – РИА Новости. Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник Гросси встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным. Ожидается, что на этой неделе гендир МАГАТЭ встретится с главой "Росатом" Алексеем Лихачевым в Калининграде. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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в мире, космос - риа наука, украина, калининград, днепр (город), рафаэль гросси, герман галущенко, алексей лихачев, энергоатом, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Космос - РИА Наука, Украина, Калининград, Днепр (город), Рафаэль Гросси, Герман Галущенко, Алексей Лихачев, Энергоатом, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС
На Запорожскую АЭС прибыла делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси