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Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 04.09.2024

Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:22

2024-09-04T12:22

2024-09-04T12:22

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ЭНЕРГОДАР, 4 сен – РИА Новости. Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник Гросси встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным. Ожидается, что на этой неделе гендир МАГАТЭ встретится с главой "Росатом" Алексеем Лихачевым в Калининграде. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20240817/zaes-1966815285.html

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