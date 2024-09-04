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Лихачев оценил ситуацию на Курской и Запорожской атомных электростанциях
Лихачев оценил ситуацию на Курской и Запорожской атомных электростанциях - РИА Новости, 04.09.2024
Лихачев оценил ситуацию на Курской и Запорожской атомных электростанциях
Ситуация не становится легче ни на Запорожской АЭС, ни на Курской АЭС, угрозы атак сохраняются, несмотря на принимаемые со стороны РФ дополнительные меры,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:13
2024-09-04T17:13
2024-09-04T17:13
специальная военная операция на украине
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алексей лихачев
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запорожская аэс
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ситуация не становится легче ни на Запорожской АЭС, ни на Курской АЭС, угрозы атак сохраняются, несмотря на принимаемые со стороны РФ дополнительные меры, исключающие какие бы то ни было риски прямых атак, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по итогам визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС. "Нами предпринимаются меры дополнительные, исключающие какие бы то ни было риски прямых атак, мы об этих мерах подробно говорить по понятным причинам не можем, но активно их реализуем", - сказал Лихачев. "Тем не менее угроза в Курске сохраняется, продолжает звучать сирена воздушной тревоги, значит, есть опасность и ракетной, и дроновой атаки. В этом смысле, конечно же, ни на Запорожской станции, ни на Курской АЭС ситуация легче не становится", - добавил он.
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россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, курск, курская аэс, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Курск, Курская АЭС, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев оценил ситуацию на Курской и Запорожской атомных электростанциях
Лихачев: ситуация ни на ЗАЭС, ни на Курской АЭС, не становится легче