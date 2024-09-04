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Лихачев оценил ситуацию на Курской и Запорожской атомных электростанциях - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/likhachev-1970576895.html
Лихачев оценил ситуацию на Курской и Запорожской атомных электростанциях
Лихачев оценил ситуацию на Курской и Запорожской атомных электростанциях - РИА Новости, 04.09.2024
Лихачев оценил ситуацию на Курской и Запорожской атомных электростанциях
Ситуация не становится легче ни на Запорожской АЭС, ни на Курской АЭС, угрозы атак сохраняются, несмотря на принимаемые со стороны РФ дополнительные меры,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:13
2024-09-04T17:13
специальная военная операция на украине
россия
алексей лихачев
рафаэль гросси
курск
курская аэс
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ситуация не становится легче ни на Запорожской АЭС, ни на Курской АЭС, угрозы атак сохраняются, несмотря на принимаемые со стороны РФ дополнительные меры, исключающие какие бы то ни было риски прямых атак, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по итогам визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС. "Нами предпринимаются меры дополнительные, исключающие какие бы то ни было риски прямых атак, мы об этих мерах подробно говорить по понятным причинам не можем, но активно их реализуем", - сказал Лихачев. "Тем не менее угроза в Курске сохраняется, продолжает звучать сирена воздушной тревоги, значит, есть опасность и ракетной, и дроновой атаки. В этом смысле, конечно же, ни на Запорожской станции, ни на Курской АЭС ситуация легче не становится", - добавил он.
https://ria.ru/20240904/magate-1970574223.html
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россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, курск, курская аэс, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Курск, Курская АЭС, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев оценил ситуацию на Курской и Запорожской атомных электростанциях

Лихачев: ситуация ни на ЗАЭС, ни на Курской АЭС, не становится легче

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ситуация не становится легче ни на Запорожской АЭС, ни на Курской АЭС, угрозы атак сохраняются, несмотря на принимаемые со стороны РФ дополнительные меры, исключающие какие бы то ни было риски прямых атак, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по итогам визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС.
"Нами предпринимаются меры дополнительные, исключающие какие бы то ни было риски прямых атак, мы об этих мерах подробно говорить по понятным причинам не можем, но активно их реализуем", - сказал Лихачев.
"Тем не менее угроза в Курске сохраняется, продолжает звучать сирена воздушной тревоги, значит, есть опасность и ракетной, и дроновой атаки. В этом смысле, конечно же, ни на Запорожской станции, ни на Курской АЭС ситуация легче не становится", - добавил он.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Гросси назвал ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной и хрупкой
Вчера, 17:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиКурскКурская АЭСЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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