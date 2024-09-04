https://ria.ru/20240904/kuleba-1970422147.html
Глава МИД Украины подал заявление об отставке
Глава МИД Украины подал заявление об отставке - РИА Новости, 04.09.2024
Глава МИД Украины подал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в Facebook*. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:42
2024-09-04T08:42
2024-09-04T09:34
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дмитрий кулеба
верховная рада украины
руслан стефанчук
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в Facebook*."Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний", — написал он.О планах уволить Кулебу сообщила накануне "Украинская правда". По информации издания, новым главой МИД может стать нынешний заместитель министра Андрей Сибига.Как заявлял глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, ожидается большая перезагрузка правительства Украины — предполагается сменить половину состава кабмина. По словам Стефанчука, в отставку уже подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Позже заявление написала и вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, верховная рада украины, руслан стефанчук
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Верховная Рада Украины, Руслан Стефанчук
Глава МИД Украины подал заявление об отставке
Глава МИД Украины Кулеба подал заявление об отставке