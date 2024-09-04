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СМИ: глава МИД Украины Кулеба может стать послом в Брюсселе - РИА Новости, 04.09.2024
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14:26 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/kuleba--1970514816.html
СМИ: глава МИД Украины Кулеба может стать послом в Брюсселе
СМИ: глава МИД Украины Кулеба может стать послом в Брюсселе - РИА Новости, 04.09.2024
СМИ: глава МИД Украины Кулеба может стать послом в Брюсселе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после увольнения может быть назначен послом в Брюсселе, сообщает в среду агентство РБК-Украина со ссылкой на... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:26
2024-09-04T14:26
в мире
украина
брюссель
дмитрий кулеба
владимир зеленский
денис малюська
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после увольнения может быть назначен послом в Брюсселе, сообщает в среду агентство РБК-Украина со ссылкой на источники. "Главу МИД Дмитрия Кулебу, который написал заявление об увольнении, вскоре может уволить Верховная рада. Ему могут предложить возглавить одно из важных посольств Украины за рубежом. В частности, речь может идти о назначении Кулебы в Брюссель, где, помимо представительств Украины при ЕС и НАТО, есть и посольство Украины именно в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург", - приводит слова источника агентство. По данным источника, ранее даже обсуждались варианты слияния вышеуказанных посольств воедино в рамках оптимизации. "Но сейчас, с учетом нашей интеграции в ЕС и НАТО, это направление надо будет серьезно усилить", - подытожил источник. Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970470340.html
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в мире, украина, брюссель, дмитрий кулеба, владимир зеленский, денис малюська, верховная рада украины, евросоюз, нато
В мире, Украина, Брюссель, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Денис Малюська, Верховная Рада Украины, Евросоюз, НАТО
СМИ: глава МИД Украины Кулеба может стать послом в Брюсселе

РБК-Украина: Дмитрий Кулеба может стать послом в Брюсселе

© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после увольнения может быть назначен послом в Брюсселе, сообщает в среду агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
"Главу МИД Дмитрия Кулебу, который написал заявление об увольнении, вскоре может уволить Верховная рада. Ему могут предложить возглавить одно из важных посольств Украины за рубежом. В частности, речь может идти о назначении Кулебы в Брюссель, где, помимо представительств Украины при ЕС и НАТО, есть и посольство Украины именно в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург", - приводит слова источника агентство.
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По данным источника, ранее даже обсуждались варианты слияния вышеуказанных посольств воедино в рамках оптимизации. "Но сейчас, с учетом нашей интеграции в ЕС и НАТО, это направление надо будет серьезно усилить", - подытожил источник.
Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
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В миреУкраинаБрюссельДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийДенис МалюськаВерховная Рада УкраиныЕвросоюзНАТО
 
 
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