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Косачев назвал американские санкции против РИА Новости неприемлемыми - РИА Новости, 04.09.2024
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21:29 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/kosachev--1970644850.html
Косачев назвал американские санкции против РИА Новости неприемлемыми
Косачев назвал американские санкции против РИА Новости неприемлемыми - РИА Новости, 04.09.2024
Косачев назвал американские санкции против РИА Новости неприемлемыми
Запрос на альтернативную информацию назрел в западном обществе, санкции США против российских информагентств не имеют ничего общего с принципами свободы слова,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T21:29
2024-09-04T21:29
сша
константин косачев
маргарита симоньян
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Запрос на альтернативную информацию назрел в западном обществе, санкции США против российских информагентств не имеют ничего общего с принципами свободы слова, данные ограничения неприемлемы, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Вечером в среду минфин США выпустил заявление, согласно которому санцкии вводятся против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также санкции США затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. "В западном обществе, давно изолированном правящими элитами от альтернативных точек зрения на происходящее в мире и с самим Западом, сложился очевидный запрос на такую альтернативную информацию. Российские СМИ международного уровня в этом смысле все более популярны и востребованы. Отсюда столь оголтелая реакция американских властей, не имеющая ничего общего ни с принципами свободы слова, ни с защитой прав журналистов", - сказал Косачев. Заместитель председателя Совета Федерации также отметил, что данные санкции абсолютно неприемлемы, поскольку не обоснованы и несправедливы. "Утаивать истинную аналитику сложно, еще сложнее противопоставлять ей хоть сколь-либо достоверную информацию. Остается одно - сдерживать, не пущать и запрещать", - резюмировал политик.
https://ria.ru/20240816/mid-1966569854.html
https://ria.ru/20240822/sanktsii-1967910059.html
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сша, константин косачев, маргарита симоньян, совет федерации рф, в мире
США, Константин Косачев, Маргарита Симоньян, Совет Федерации РФ, В мире
Косачев назвал американские санкции против РИА Новости неприемлемыми

Зампред СФ Косачев назвал санкции США против РИА Новости неприемлемыми

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Запрос на альтернативную информацию назрел в западном обществе, санкции США против российских информагентств не имеют ничего общего с принципами свободы слова, данные ограничения неприемлемы, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Вечером в среду минфин США выпустил заявление, согласно которому санцкии вводятся против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также санкции США затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала.
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16 августа, 12:29
"В западном обществе, давно изолированном правящими элитами от альтернативных точек зрения на происходящее в мире и с самим Западом, сложился очевидный запрос на такую альтернативную информацию. Российские СМИ международного уровня в этом смысле все более популярны и востребованы. Отсюда столь оголтелая реакция американских властей, не имеющая ничего общего ни с принципами свободы слова, ни с защитой прав журналистов", - сказал Косачев.
Заместитель председателя Совета Федерации также отметил, что данные санкции абсолютно неприемлемы, поскольку не обоснованы и несправедливы.
"Утаивать истинную аналитику сложно, еще сложнее противопоставлять ей хоть сколь-либо достоверную информацию. Остается одно - сдерживать, не пущать и запрещать", - резюмировал политик.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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СШАКонстантин КосачевМаргарита СимоньянСовет Федерации РФВ мире
 
 
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