https://ria.ru/20240904/kosachev--1970644850.html

Косачев назвал американские санкции против РИА Новости неприемлемыми

Косачев назвал американские санкции против РИА Новости неприемлемыми - РИА Новости, 04.09.2024

Косачев назвал американские санкции против РИА Новости неприемлемыми

Запрос на альтернативную информацию назрел в западном обществе, санкции США против российских информагентств не имеют ничего общего с принципами свободы слова,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T21:29

2024-09-04T21:29

2024-09-04T21:29

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константин косачев

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Запрос на альтернативную информацию назрел в западном обществе, санкции США против российских информагентств не имеют ничего общего с принципами свободы слова, данные ограничения неприемлемы, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Вечером в среду минфин США выпустил заявление, согласно которому санцкии вводятся против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly. Также санкции США затронули главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. "В западном обществе, давно изолированном правящими элитами от альтернативных точек зрения на происходящее в мире и с самим Западом, сложился очевидный запрос на такую альтернативную информацию. Российские СМИ международного уровня в этом смысле все более популярны и востребованы. Отсюда столь оголтелая реакция американских властей, не имеющая ничего общего ни с принципами свободы слова, ни с защитой прав журналистов", - сказал Косачев. Заместитель председателя Совета Федерации также отметил, что данные санкции абсолютно неприемлемы, поскольку не обоснованы и несправедливы. "Утаивать истинную аналитику сложно, еще сложнее противопоставлять ей хоть сколь-либо достоверную информацию. Остается одно - сдерживать, не пущать и запрещать", - резюмировал политик.

https://ria.ru/20240816/mid-1966569854.html

https://ria.ru/20240822/sanktsii-1967910059.html

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сша, константин косачев, маргарита симоньян, совет федерации рф, в мире