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"Молчать": в Киеве раскрыли реакцию Зеленского на масштабный удар России - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/kiev-1970645488.html
"Молчать": в Киеве раскрыли реакцию Зеленского на масштабный удар России
"Молчать": в Киеве раскрыли реакцию Зеленского на масштабный удар России - РИА Новости, 04.09.2024
"Молчать": в Киеве раскрыли реакцию Зеленского на масштабный удар России
Удары России по разным городам Украины вызвали растерянность у Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T21:37
2024-09-04T21:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
львовская область
днепропетровская область
сумская область
полтава
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Удары России по разным городам Украины вызвали растерянность у Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.В среду стало известно о взрывах в Львовской и Сумской областях Украины, а также в Кривом Роге Днепропетровской области. Накануне российские военные нанесли удар по Полтавскому военному институту связи на Украине, ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения."Важна реакция Зеленского — он аж прямо присел. У него стоит задача теперь молчать и постараться Полтаву "смыть", чтобы никто не вспоминал. И Львов "смыть". Были удары в Кривом Роге — это же город Зеленского", — отметил он.По словам эксперта, замалчивание таких вещей не имеет смысла, так как весь мир и так это видит.Как сообщило Министерство обороны России, в среду российские войска нанесли удар по ВСУ под городом Сумы. Противник потерял 20 единиц техники и 80 военнослужащих.Согласно сообщениям подполья, российская армия нанесла удар и по аэродрому в Долгинцево близ Кривого Рога, где находился МиГ-29 и множество беспилотников. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удары также были нанесены по полигону во Львоской области.
https://ria.ru/20240904/udar-1970641853.html
https://ria.ru/20240904/ssha-1970613795.html
украина
львовская область
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сумская область
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россия
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в мире, украина, владимир зеленский, львовская область, днепропетровская область, сумская область, полтава, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, кривой рог, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Львовская область, Днепропетровская область, Сумская область, Полтава, Вооруженные силы РФ, Россия, Вооруженные силы Украины, Кривой Рог, МиГ-29
"Молчать": в Киеве раскрыли реакцию Зеленского на масштабный удар России

Соскин: удары России по Украине вызвали у Зеленского растерянность

© AP Photo / Andreea AlexandruВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Удары России по разным городам Украины вызвали растерянность у Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
В среду стало известно о взрывах в Львовской и Сумской областях Украины, а также в Кривом Роге Днепропетровской области. Накануне российские военные нанесли удар по Полтавскому военному институту связи на Украине, ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения.
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"Важна реакция Зеленского — он аж прямо присел. У него стоит задача теперь молчать и постараться Полтаву "смыть", чтобы никто не вспоминал. И Львов "смыть". Были удары в Кривом Роге — это же город Зеленского", — отметил он.
По словам эксперта, замалчивание таких вещей не имеет смысла, так как весь мир и так это видит.
Как сообщило Министерство обороны России, в среду российские войска нанесли удар по ВСУ под городом Сумы. Противник потерял 20 единиц техники и 80 военнослужащих.
Согласно сообщениям подполья, российская армия нанесла удар и по аэродрому в Долгинцево близ Кривого Рога, где находился МиГ-29 и множество беспилотников. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удары также были нанесены по полигону во Львоской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЛьвовская областьДнепропетровская областьСумская областьПолтаваВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы УкраиныКривой РогМиГ-29
 
 
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