https://ria.ru/20240904/kiev-1970645488.html

"Молчать": в Киеве раскрыли реакцию Зеленского на масштабный удар России

"Молчать": в Киеве раскрыли реакцию Зеленского на масштабный удар России - РИА Новости, 04.09.2024

"Молчать": в Киеве раскрыли реакцию Зеленского на масштабный удар России

Удары России по разным городам Украины вызвали растерянность у Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T21:37

2024-09-04T21:37

2024-09-04T21:37

специальная военная операция на украине

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сумская область

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Удары России по разным городам Украины вызвали растерянность у Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.В среду стало известно о взрывах в Львовской и Сумской областях Украины, а также в Кривом Роге Днепропетровской области. Накануне российские военные нанесли удар по Полтавскому военному институту связи на Украине, ВСУ признали, что десятки военнослужащих погибли, сотни получили ранения."Важна реакция Зеленского — он аж прямо присел. У него стоит задача теперь молчать и постараться Полтаву "смыть", чтобы никто не вспоминал. И Львов "смыть". Были удары в Кривом Роге — это же город Зеленского", — отметил он.По словам эксперта, замалчивание таких вещей не имеет смысла, так как весь мир и так это видит.Как сообщило Министерство обороны России, в среду российские войска нанесли удар по ВСУ под городом Сумы. Противник потерял 20 единиц техники и 80 военнослужащих.Согласно сообщениям подполья, российская армия нанесла удар и по аэродрому в Долгинцево близ Кривого Рога, где находился МиГ-29 и множество беспилотников. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удары также были нанесены по полигону во Львоской области.

https://ria.ru/20240904/udar-1970641853.html

https://ria.ru/20240904/ssha-1970613795.html

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