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Депутат Госдумы рассказал о звонке мошенника от имени Володина - РИА Новости, 04.09.2024
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05:37 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/gosduma-1970397123.html
Депутат Госдумы рассказал о звонке мошенника от имени Володина
Депутат Госдумы рассказал о звонке мошенника от имени Володина - РИА Новости, 04.09.2024
Депутат Госдумы рассказал о звонке мошенника от имени Володина
Депутат Государственной думы, член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков рассказал о звонке от мошенника под видом спикера Госдумы... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:37
2024-09-04T05:37
общество
дальний восток
арктика
владивосток
вячеслав володин
николай новичков
алла храпунова
госдума рф
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Депутат Государственной думы, член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков рассказал о звонке от мошенника под видом спикера Госдумы Вячеслава Володина. "Мне буквально на днях звонил фейковый Вячеслав Володин. Понятно, что я трубку не снял, но надо быть готовым к тому, что звонки такие каждому из нас будут поступать, когда наши "знакомые", "близкие" или "начальник" звонят и говорят, что нужно сделать определенные действия - это элемент социальной инженерии", - сказал он, выступая на сессии ВЭФ "Цифровая безопасность и ответственность бизнеса". "Преступления в киберсфере, к которым причастен искусственный интеллект, еще не начались. То есть это еще даже не цветочки, это даже почва не вспахана, еще все впереди и мы даже представить не можем, какие преступления может совершать искусственный интеллект, потому что его возможности растут в геометрической прогрессии", - отметил депутат. Мошенники продолжают использовать схему для обмана россиян с использованием фейкового "звонка от руководителя", ранее рассказывала РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/kuznetsov-1970240962.html
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общество, дальний восток, арктика, владивосток, вячеслав володин, николай новичков , алла храпунова, госдума рф, дальневосточный федеральный университет
Общество, Дальний Восток, Арктика, Владивосток, Вячеслав Володин, Николай Новичков , Алла Храпунова, Госдума РФ, Дальневосточный федеральный университет
Депутат Госдумы рассказал о звонке мошенника от имени Володина

Депутат Новичков сообщил о звонке от мошенника под видом спикера ГД Володина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Депутат Государственной думы, член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков рассказал о звонке от мошенника под видом спикера Госдумы Вячеслава Володина.
"Мне буквально на днях звонил фейковый Вячеслав Володин. Понятно, что я трубку не снял, но надо быть готовым к тому, что звонки такие каждому из нас будут поступать, когда наши "знакомые", "близкие" или "начальник" звонят и говорят, что нужно сделать определенные действия - это элемент социальной инженерии", - сказал он, выступая на сессии ВЭФ "Цифровая безопасность и ответственность бизнеса".
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"Преступления в киберсфере, к которым причастен искусственный интеллект, еще не начались. То есть это еще даже не цветочки, это даже почва не вспахана, еще все впереди и мы даже представить не можем, какие преступления может совершать искусственный интеллект, потому что его возможности растут в геометрической прогрессии", - отметил депутат.
Мошенники продолжают использовать схему для обмана россиян с использованием фейкового "звонка от руководителя", ранее рассказывала РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ОбществоДальний ВостокАрктикаВладивостокВячеслав ВолодинНиколай НовичковАлла ХрапуноваГосдума РФДальневосточный федеральный университет
 
 
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