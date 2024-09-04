https://ria.ru/20240904/festival-1970649027.html

В Дагестане начался фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

В Дагестане начался фестиваль "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 04.09.2024

В Дагестане начался фестиваль "RT.Док: Время наших героев"

Второй Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" стартовал в среду в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T22:15

2024-09-04T22:15

2024-09-04T22:15

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МАХАЧКАЛА, 4 сен - РИА Новости. Второй Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" стартовал в среду в Махачкале, передает корреспондент РИА Новости. "Мы рады всех приветствовать. В этом зале нет случайных людей, все мы единомышленники. Кто-то возит гуманитарку на фронт, кто-то снимает документальные фильмы. Здесь наши мужественные военкоры, родственники бойцов, артисты и музыканты, которые ездят за ленточку со своими концертами, чтобы поднять ребятам боевой дух. И здесь с нами в этом зале наши герои, настоящие герои, Герои России, кавалеры орденов Мужества, командиры, бойцы, получавшие медали и награды, ветераны специальной военной операции", - обратилась к собравшимся генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. Вышедших на сцену участников СВО и матерей военнослужащих собравшиеся встретили стоя долгими аплодисментами. Затем все участники мероприятия почтили память погибших бойцов минутой молчания. Фестиваль проходит со среды по пятницу в Кумыкском театре имени Алимпаши Салаватова. В программе – документальные фильмы о героях спецоперации: военных, медиках, волонтерах, военкорах, деятелях культуры. Это киноленты не только телеканала RT, но и независимых документалистов и военкоров российских федеральных каналов. Телеканал RT проводит фестиваль совместно с правительством Дагестана в год 25-летия разгрома международных бандформирований на территории республики, поэтому в программу фестиваля вошли фильмы о событиях 1999 года. Всего за три дня состоится показ 15 картин. Фестиваль открылся в Дагестане премьерой фильма автора-документалиста Руслана Гусарова и режиссера Артема Сомова "Будем жить". В центре сюжета три истории – ополченца, мобилизованного и гражданского. Все они получили тяжелые ранения, но выжили и не сломались. В рамках фестиваля состоятся встречи с авторами и героями фильмов. Также запланированы дискуссии и круглые столы с экспертами и лидерами общественного мнения. Первый фестиваль "RT.Док: Время наших героев" открылся в Москве в феврале 2023 года – в годовщину начала СВО. С тех пор он прошел в семи городах России, включая Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Курск, Иркутск и Волгоград. Также фестиваль побывал и в Донбассе – показы прошли по линии фронта в подразделениях вооруженных сил РФ, а также в госпитале. Кроме того, документальные ленты о героях СВО увидели жители 19 стран.

https://ria.ru/20240408/film-1938686170.html

https://ria.ru/20240819/dagestan-1967170744.html

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