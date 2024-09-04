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ФАС не увидела предпосылок для введения запрета на экспорт дизтоплива - РИА Новости, 04.09.2024
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10:04 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/fas-1970437739.html
ФАС не увидела предпосылок для введения запрета на экспорт дизтоплива
ФАС не увидела предпосылок для введения запрета на экспорт дизтоплива - РИА Новости, 04.09.2024
ФАС не увидела предпосылок для введения запрета на экспорт дизтоплива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит предпосылок для введения запрета на экспорт дизельного топлива; волатильность цен на этот товар есть в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:04
2024-09-04T10:04
экономика
цены на нефть
россия
владивосток
виталий королев
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
евразийский экономический союз
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит предпосылок для введения запрета на экспорт дизельного топлива; волатильность цен на этот товар есть в некоторых регионах, но ситуация не критична, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ замглавы ведомства Виталий Королев. "Пока к этому не видим предпосылок", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости вводить запрет на экспорт дизтоплива. По словам Королева, дефицита этого вида топлива нет, а Минсельхоз не указывает на наличие каких-либо проблем с объемами. "Скорее по ряду регионов есть волатильность цены, не носящая критичного характера", - добавил замглавы ФАС. В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, цены на нефть, россия, владивосток, виталий королев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийский экономический союз, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Владивосток, Виталий Королев, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Евразийский экономический союз, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
ФАС не увидела предпосылок для введения запрета на экспорт дизтоплива

ФАС не видит предпосылок для введения запрета на экспорт дизельного топлива

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкТабличка ФАС
Табличка ФАС - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит предпосылок для введения запрета на экспорт дизельного топлива; волатильность цен на этот товар есть в некоторых регионах, но ситуация не критична, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ замглавы ведомства Виталий Королев.
"Пока к этому не видим предпосылок", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости вводить запрет на экспорт дизтоплива.
По словам Королева, дефицита этого вида топлива нет, а Минсельхоз не указывает на наличие каких-либо проблем с объемами.
"Скорее по ряду регионов есть волатильность цены, не носящая критичного характера", - добавил замглавы ФАС.
В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияВладивостокВиталий КоролевФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Евразийский экономический союзВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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