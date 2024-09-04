https://ria.ru/20240904/fas-1970437739.html
ФАС не увидела предпосылок для введения запрета на экспорт дизтоплива
ФАС не увидела предпосылок для введения запрета на экспорт дизтоплива - РИА Новости, 04.09.2024
ФАС не увидела предпосылок для введения запрета на экспорт дизтоплива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит предпосылок для введения запрета на экспорт дизельного топлива; волатильность цен на этот товар есть в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:04
2024-09-04T10:04
2024-09-04T10:04
экономика
цены на нефть
россия
владивосток
виталий королев
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745176930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_722d9431ac89ca505cc9b6c2b67b0281.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит предпосылок для введения запрета на экспорт дизельного топлива; волатильность цен на этот товар есть в некоторых регионах, но ситуация не критична, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ замглавы ведомства Виталий Королев. "Пока к этому не видим предпосылок", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости вводить запрет на экспорт дизтоплива. По словам Королева, дефицита этого вида топлива нет, а Минсельхоз не указывает на наличие каких-либо проблем с объемами. "Скорее по ряду регионов есть волатильность цены, не носящая критичного характера", - добавил замглавы ФАС. В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240717/fas-1960359373.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745176930_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_95116b0efa78ab6e29de34da1270254b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, владивосток, виталий королев, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийский экономический союз, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Владивосток, Виталий Королев, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Евразийский экономический союз, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
ФАС не увидела предпосылок для введения запрета на экспорт дизтоплива
ФАС не видит предпосылок для введения запрета на экспорт дизельного топлива
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не видит предпосылок для введения запрета на экспорт дизельного топлива; волатильность цен на этот товар есть в некоторых регионах, но ситуация не критична, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ замглавы ведомства Виталий Королев.
"Пока к этому не видим предпосылок", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости вводить запрет на экспорт дизтоплива.
По словам Королева, дефицита этого вида топлива нет, а Минсельхоз не указывает на наличие каких-либо проблем с объемами.
"Скорее по ряду регионов есть волатильность цены, не носящая критичного характера", - добавил замглавы ФАС.
В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.