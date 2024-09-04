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Трамп поверг в панику посещавших остров Эпштейна, пишут СМИ - РИА Новости, 04.09.2024
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16:31 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/epstein-1970560132.html
Трамп поверг в панику посещавших остров Эпштейна, пишут СМИ
Трамп поверг в панику посещавших остров Эпштейна, пишут СМИ - РИА Новости, 04.09.2024
Трамп поверг в панику посещавших остров Эпштейна, пишут СМИ
Влиятельные люди, посещавшие остров американского финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации и... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:31
2024-09-04T16:31
в мире
сша
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
джеффри эпштейн
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Влиятельные люди, посещавшие остров американского финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации и скончался в тюрьме, пребывают в панике из-за обещания кандидата в президенты США Дональда Трампа обнародовать их список, пишет газета Mirror. Ранее Трамп в интервью Лексу Фридману допустил, что может обнародовать список влиятельных персон, посещавших остров Эпштейна. "Люди очень нервничают... Они сейчас будут в слепой панике... Обещание Трампа назвать эти имена должно вызвать много бессонных ночей. Некоторые из этих мужчин невероятно могущественные и очень хорошо постарались, чтобы их связи с Джеффри оказались заметены под ковер. Если Трамп вернется, их дни будут сочтены", - приводит газета слова одной из женщин, пострадавших от Эпштейна. По данным издания, в числе тех людей, о которых может рассказать Трамп, есть несколько британцев. Суд в США ранее опубликовал перечень лиц, фигурирующих в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации. Согласно документам, один из свидетелей указывал, что присутствовал при общении Эпштейна, его подруги Гилейн Максвелл, британского принца Эндрю и Вирджинии Джуффре, которая спустя годы заявила, что герцог Йоркский изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Другой свидетель утверждает, что принц Эндрю был на острове Эпштейна. В ходатайстве неназванной женщины о подключении к гражданскому иску говорится, что принц Эндрю получил к ней доступ в результате посредничества Максвелл. Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания финансиста, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. В некоторых рассекреченных документах Трампу приписывалось использование услуг Эпштейна.
https://ria.ru/20240706/mask-1957829402.html
https://ria.ru/20240904/tramp-1970548869.html
https://ria.ru/20240904/tramp-1970382427.html
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, джеффри эпштейн
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Джеффри Эпштейн
Трамп поверг в панику посещавших остров Эпштейна, пишут СМИ

Mirror: посещавшие остров Эпштейна боятся, что Трамп обнародует их имена

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Влиятельные люди, посещавшие остров американского финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации и скончался в тюрьме, пребывают в панике из-за обещания кандидата в президенты США Дональда Трампа обнародовать их список, пишет газета Mirror.
Ранее Трамп в интервью Лексу Фридману допустил, что может обнародовать список влиятельных персон, посещавших остров Эпштейна.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Илон Маск призвал распустить ФБР из-за дела Эпштейна
6 июля, 09:24
"Люди очень нервничают... Они сейчас будут в слепой панике... Обещание Трампа назвать эти имена должно вызвать много бессонных ночей. Некоторые из этих мужчин невероятно могущественные и очень хорошо постарались, чтобы их связи с Джеффри оказались заметены под ковер. Если Трамп вернется, их дни будут сочтены", - приводит газета слова одной из женщин, пострадавших от Эпштейна.
По данным издания, в числе тех людей, о которых может рассказать Трамп, есть несколько британцев.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Стали известны новые детали в деле о покушении на Трампа
Вчера, 15:52
Суд в США ранее опубликовал перечень лиц, фигурирующих в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации. Согласно документам, один из свидетелей указывал, что присутствовал при общении Эпштейна, его подруги Гилейн Максвелл, британского принца Эндрю и Вирджинии Джуффре, которая спустя годы заявила, что герцог Йоркский изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Другой свидетель утверждает, что принц Эндрю был на острове Эпштейна. В ходатайстве неназванной женщины о подключении к гражданскому иску говорится, что принц Эндрю получил к ней доступ в результате посредничества Максвелл.
Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания финансиста, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. В некоторых рассекреченных документах Трампу приписывалось использование услуг Эпштейна.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выступает перед сторонниками в Ла-Кроссе, штат Висконсин - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Сети опубликовали первый отрывок из байопика о Трампе
Вчера, 01:49
 
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