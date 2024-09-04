https://ria.ru/20240904/epstein-1970560132.html

Трамп поверг в панику посещавших остров Эпштейна, пишут СМИ

Трамп поверг в панику посещавших остров Эпштейна, пишут СМИ - РИА Новости, 04.09.2024

Трамп поверг в панику посещавших остров Эпштейна, пишут СМИ

Влиятельные люди, посещавшие остров американского финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации и... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:31

2024-09-04T16:31

2024-09-04T16:31

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Влиятельные люди, посещавшие остров американского финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации и скончался в тюрьме, пребывают в панике из-за обещания кандидата в президенты США Дональда Трампа обнародовать их список, пишет газета Mirror. Ранее Трамп в интервью Лексу Фридману допустил, что может обнародовать список влиятельных персон, посещавших остров Эпштейна. "Люди очень нервничают... Они сейчас будут в слепой панике... Обещание Трампа назвать эти имена должно вызвать много бессонных ночей. Некоторые из этих мужчин невероятно могущественные и очень хорошо постарались, чтобы их связи с Джеффри оказались заметены под ковер. Если Трамп вернется, их дни будут сочтены", - приводит газета слова одной из женщин, пострадавших от Эпштейна. По данным издания, в числе тех людей, о которых может рассказать Трамп, есть несколько британцев. Суд в США ранее опубликовал перечень лиц, фигурирующих в деле скончавшегося в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации. Согласно документам, один из свидетелей указывал, что присутствовал при общении Эпштейна, его подруги Гилейн Максвелл, британского принца Эндрю и Вирджинии Джуффре, которая спустя годы заявила, что герцог Йоркский изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Другой свидетель утверждает, что принц Эндрю был на острове Эпштейна. В ходатайстве неназванной женщины о подключении к гражданскому иску говорится, что принц Эндрю получил к ней доступ в результате посредничества Максвелл. Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю, что предполагает до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав показания финансиста, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, позже он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством. В некоторых рассекреченных документах Трампу приписывалось использование услуг Эпштейна.

https://ria.ru/20240706/mask-1957829402.html

https://ria.ru/20240904/tramp-1970548869.html

https://ria.ru/20240904/tramp-1970382427.html

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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, джеффри эпштейн