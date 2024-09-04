https://ria.ru/20240904/dzhonson-1970550915.html

"Любит загребать жар". В Крыму дали неожиданный совет Борису Джонсону

"Любит загребать жар". В Крыму дали неожиданный совет Борису Джонсону - РИА Новости, 04.09.2024

"Любит загребать жар". В Крыму дали неожиданный совет Борису Джонсону

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона военным... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:59

2024-09-04T15:59

2024-09-04T15:59

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона военным преступником и призвал его не играть с огнем. Ранее Джонсон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) призвал Запад передать Украине ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их использования, а также помочь "снести" Крымский мост. "Джонсон – это отъявленный военный преступник, который любит загребать жар чужими руками. Это позор Британии и представитель преступной политической элиты. Но лучше ему не играть с огнем, а западным элитам помнить о ядерной доктрине России, нацеленной на защиту ее суверенитета и сдерживание агрессора", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, киевский режим должен осознать, что за любую попытку навредить Крыму со стороны России последует удар возмездия, который станет во много раз ощутимей и болезненней по своему урону и последствиям для самой Украины. "И не надо потом спрашивать: а нас за что?" - подчеркнул Гемпель.

https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html

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