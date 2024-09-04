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"Любит загребать жар". В Крыму дали неожиданный совет Борису Джонсону - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/dzhonson-1970550915.html
"Любит загребать жар". В Крыму дали неожиданный совет Борису Джонсону
"Любит загребать жар". В Крыму дали неожиданный совет Борису Джонсону - РИА Новости, 04.09.2024
"Любит загребать жар". В Крыму дали неожиданный совет Борису Джонсону
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона военным... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:59
2024-09-04T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
юрий гемпель
борис джонсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона военным преступником и призвал его не играть с огнем. Ранее Джонсон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) призвал Запад передать Украине ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их использования, а также помочь "снести" Крымский мост. "Джонсон – это отъявленный военный преступник, который любит загребать жар чужими руками. Это позор Британии и представитель преступной политической элиты. Но лучше ему не играть с огнем, а западным элитам помнить о ядерной доктрине России, нацеленной на защиту ее суверенитета и сдерживание агрессора", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, киевский режим должен осознать, что за любую попытку навредить Крыму со стороны России последует удар возмездия, который станет во много раз ощутимей и болезненней по своему урону и последствиям для самой Украины. "И не надо потом спрашивать: а нас за что?" - подчеркнул Гемпель.
https://ria.ru/20240902/udar-1969833525.html
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в мире, россия, украина, юрий гемпель, борис джонсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Юрий Гемпель, Борис Джонсон
"Любит загребать жар". В Крыму дали неожиданный совет Борису Джонсону

Депутат Гемпель посоветовал Борису Джонсону не играть с огнем

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона военным преступником и призвал его не играть с огнем.
Ранее Джонсон в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) призвал Запад передать Украине ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их использования, а также помочь "снести" Крымский мост.
«
"Джонсон – это отъявленный военный преступник, который любит загребать жар чужими руками. Это позор Британии и представитель преступной политической элиты. Но лучше ему не играть с огнем, а западным элитам помнить о ядерной доктрине России, нацеленной на защиту ее суверенитета и сдерживание агрессора", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, киевский режим должен осознать, что за любую попытку навредить Крыму со стороны России последует удар возмездия, который станет во много раз ощутимей и болезненней по своему урону и последствиям для самой Украины.
"И не надо потом спрашивать: а нас за что?" - подчеркнул Гемпель.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЮрий ГемпельБорис Джонсон
 
 
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