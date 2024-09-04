https://ria.ru/20240904/chernyshenko-1970429784.html
Чернышенко посетил ЛНР
Чернышенко посетил ЛНР - РИА Новости, 04.09.2024
Чернышенко посетил ЛНР
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко приехал с рабочим визитом в Луганскую Народную Республику и встретился с главой региона Леонидом Пасечником, сообщили в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:28
2024-09-04T09:28
2024-09-04T09:38
луганская народная республика
россия
луганск
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко приехал с рабочим визитом в Луганскую Народную Республику и встретился с главой региона Леонидом Пасечником, сообщили в пресс-службе зампреда правительства. "Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник осмотрели образовательные организации Луганска и Алчевска", - говорится в сообщении. Вице-премьер принял участие в церемонии открытия нового зала для бокса в ходе посещения Луганского высшего училища физкультуры и спорта. Также в Луганском государственном университете имени Владимира Даля Чернышенко оценил отремонтированное общежитие и обсудил с главой ЛНР ход работ по строительству и реконструкции других зданий. "Как сказал ректор, на очное обучение зачислено более 6,5 тысячи студентов. Мы уверены, что сейчас именно здесь куются новые кадры для будущего республики", - отметил вице-премьер. Кроме того, в ходе визита Чернышенко посетил Донбасский государственный технический университет в Алчевске. Он ознакомился с инфраструктурой вуза и передал организации сертификат на приобретение автомобиля.
https://ria.ru/20240526/lugansk-1948405205.html
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луганская народная республика, россия, луганск, дмитрий чернышенко, леонид пасечник
Луганская Народная Республика, Россия, Луганск, Дмитрий Чернышенко, Леонид Пасечник
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко приехал с рабочим визитом в Луганскую Народную Республику и встретился с главой региона Леонидом Пасечником, сообщили в пресс-службе зампреда правительства.
"Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник осмотрели образовательные организации Луганска и Алчевска", - говорится в сообщении.
Вице-премьер принял участие в церемонии открытия нового зала для бокса в ходе посещения Луганского высшего училища физкультуры и спорта.
Также в Луганском государственном университете имени Владимира Даля Чернышенко оценил отремонтированное общежитие и обсудил с главой ЛНР ход работ по строительству и реконструкции других зданий. "Как сказал ректор, на очное обучение зачислено более 6,5 тысячи студентов. Мы уверены, что сейчас именно здесь куются новые кадры для будущего республики", - отметил вице-премьер. Кроме того, в ходе визита Чернышенко посетил Донбасский государственный технический университет в Алчевске. Он ознакомился с инфраструктурой вуза и передал организации сертификат на приобретение автомобиля.