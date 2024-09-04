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Ушаков оценил шансы расширения БРИКС на саммите в Казани
Ушаков оценил шансы расширения БРИКС на саммите в Казани - РИА Новости, 04.09.2024
Ушаков оценил шансы расширения БРИКС на саммите в Казани
Вряд ли на саммите в Казани произойдет расширение БРИКС, страны пока договорились принять положение о новом статусе - государства-партнера объединения, заявил... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T23:17
2024-09-04T23:17
2024-09-04T23:17
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Вряд ли на саммите в Казани произойдет расширение БРИКС, страны пока договорились принять положение о новом статусе - государства-партнера объединения, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью "Первому каналу". "Я думаю, что вряд ли будет расширение, поскольку страны-члены БРИКС договорились о том, чтобы в Казани принять положение о новом статусе - государство-партнер", - сказал Ушаков.Он отметил, что такие страны-партнеры БРИКС не будут иметь права голоса при принятии ключевых решений. "Но со временем, когда они будут более активно участвовать в деятельности БРИКС, то страны-члены рассмотрят вопрос о том, кого из них можно будет пригласить, чтобы они стали полноправными участниками нашей организации", - добавил помощник президента РФ.
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казань, россия, юрий ушаков, брикс, саммит брикс, политика
Казань, Россия, Юрий Ушаков, БРИКС, Саммит БРИКС, Политика
Ушаков оценил шансы расширения БРИКС на саммите в Казани
Ушаков: на саммите в Казани вряд ли произойдет расширение БРИКС