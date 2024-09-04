https://ria.ru/20240904/aes-1970590189.html

Гросси призвал оставаться начеку из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС

Гросси призвал оставаться начеку из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.09.2024

Гросси призвал оставаться начеку из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС

В ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) сохраняется угроза инцидентов до тех пор, пока идут активные боевые действия, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T17:37

2024-09-04T17:37

2024-09-04T18:43

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ЭНЕРГОДАР, 4 сен - РИА Новости. В ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) сохраняется угроза инцидентов до тех пор, пока идут активные боевые действия, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Мы должны постоянно быть начеку, пока конфликт не завершен или пока не закончились активные военных действия: я думаю, что нельзя исключать вероятность чего-то серьезного ", - сказал он после посещения ЗАЭС, отвечая на вопрос о ситуации вокруг ЗАЭС после августовского инцидента на станции. Во вторник Гросси встретился с главой минэнерго Украины Германом Галущенко, председателем украинской госинспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым и с главой "Энергоатома" Украины Олегом Котиным. Ожидается, что на этой неделе он встретится с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым в Калининграде. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию. В августе губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем Запорожской АЭС. В свою очередь в пресс-службе станции сообщили, что пожар разгорелся в районе расположения градирен ЗАЭС. На работе станции возгорание никак не сказалось, оно было ликвидировано. Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал, что инспекторам МАГАТЭ, которые присутствуют на станции, было по их просьбе максимально быстро показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дроном градирне и что информация в недружественных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой.

https://ria.ru/20240904/magate-1970574223.html

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