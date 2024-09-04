https://ria.ru/20240904/aes-1970396643.html

ВСУ собирались подорвать бомбу на Курской АЭС, сообщил пленный

ВСУ собирались подорвать бомбу на Курской АЭС, сообщил пленный - РИА Новости, 04.09.2024

ВСУ собирались подорвать бомбу на Курской АЭС, сообщил пленный

Главком ВСУ Александр Сырский ставил войскам задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить там взрывчатку, рассказал РИА Новости военнопленный Михаил Шкода из... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:32

2024-09-04T05:32

2024-09-04T10:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская аэс

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александр сырский

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БЕЛГОРОД, 4 сен — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский ставил войскам задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить там взрывчатку, рассказал РИА Новости военнопленный Михаил Шкода из украинской 82-й десантно-штурмовой бригады.По его словам, Сырский приехал в расположение 9-й разведроты бригады 5 августа — за день до вторжения в Курскую область."Мы собрались в круг, те экипажи, которые должны были выезжать за границу, в Россию. Сказал, что этот день запишется в историю, говорил много хороших слов, что такие молодцы, все у вас получится, потому что пути уже будут открыты, разведка доложила, что больших скоплений российских войск нет на территории, вы должны быстро прорваться в Курскую область на атомную станцию", — сказал Шкода, которого мобилизовали из Киева.При этом, добавил он, Сырский признал, что к подготовке диверсии причастны натовские специалисты.После отъезда главкома солдаты начали задавать командирам вопросы, зачем им нужна эта станция, продолжил пленный."Они сказали: "Мы хотим сделать там сюрприз для России, заложить там взрывчатку". Мы спрашиваем: "Какую взрывчатку? Мы там все взорвемся и от радиации погибнем". Объяснили, что вас на то время уже выведут оттуда, уже там будут российские войска, отобьют свою территорию, а потом уже дистанционно сработает бомба, и все взорвется, и Украина обвинит Россию, что сама себя подорвала", — пояснил Шкода.Украинские войска вторглись на территорию Курской области 6 августа. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 3 сентября, за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи человек убитыми и ранеными.В середине августа военкор Марат Хайруллин написал в Telegram со ссылкой на источники, что ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы. По его словам, удары планировалось нанести по местам хранения отработавшего ядерного топлива на Курской и Запорожской АЭС. Информацию о возможных атаках подтвердил РИА Новости один из российских силовиков, отметив, что боеприпасы уже привезли в Желтые Воды Днепропетровской области.Как уточнили в УВД ВГА Харьковской области, цель готовящихся киевским режимом ударов по ядерным объектам — последующие обвинения России в провокации и "самообстреле", в рамках которых Москва может принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины.

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https://ria.ru/20240816/udary-1966701661.html

https://ria.ru/20240827/grossi--1968834105.html

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вооруженные силы украины, курская аэс, россия, курская область, украина, александр сырский, владимир путин, валерий герасимов