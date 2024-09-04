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ВСУ собирались подорвать бомбу на Курской АЭС, сообщил пленный - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:32 04.09.2024 (обновлено: 10:09 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/aes-1970396643.html
ВСУ собирались подорвать бомбу на Курской АЭС, сообщил пленный
ВСУ собирались подорвать бомбу на Курской АЭС, сообщил пленный - РИА Новости, 04.09.2024
ВСУ собирались подорвать бомбу на Курской АЭС, сообщил пленный
Главком ВСУ Александр Сырский ставил войскам задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить там взрывчатку, рассказал РИА Новости военнопленный Михаил Шкода из... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:32
2024-09-04T10:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская аэс
россия
курская область
украина
александр сырский
владимир путин
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БЕЛГОРОД, 4 сен — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский ставил войскам задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить там взрывчатку, рассказал РИА Новости военнопленный Михаил Шкода из украинской 82-й десантно-штурмовой бригады.По его словам, Сырский приехал в расположение 9-й разведроты бригады 5 августа — за день до вторжения в Курскую область.&quot;Мы собрались в круг, те экипажи, которые должны были выезжать за границу, в Россию. Сказал, что этот день запишется в историю, говорил много хороших слов, что такие молодцы, все у вас получится, потому что пути уже будут открыты, разведка доложила, что больших скоплений российских войск нет на территории, вы должны быстро прорваться в Курскую область на атомную станцию&quot;, — сказал Шкода, которого мобилизовали из Киева.При этом, добавил он, Сырский признал, что к подготовке диверсии причастны натовские специалисты.После отъезда главкома солдаты начали задавать командирам вопросы, зачем им нужна эта станция, продолжил пленный."Они сказали: "Мы хотим сделать там сюрприз для России, заложить там взрывчатку". Мы спрашиваем: "Какую взрывчатку? Мы там все взорвемся и от радиации погибнем". Объяснили, что вас на то время уже выведут оттуда, уже там будут российские войска, отобьют свою территорию, а потом уже дистанционно сработает бомба, и все взорвется, и Украина обвинит Россию, что сама себя подорвала", — пояснил Шкода.Украинские войска вторглись на территорию Курской области 6 августа. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.По данным Минобороны на 3 сентября, за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи человек убитыми и ранеными.В середине августа военкор Марат Хайруллин написал в Telegram со ссылкой на источники, что ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы. По его словам, удары планировалось нанести по местам хранения отработавшего ядерного топлива на Курской и Запорожской АЭС. Информацию о возможных атаках подтвердил РИА Новости один из российских силовиков, отметив, что боеприпасы уже привезли в Желтые Воды Днепропетровской области.Как уточнили в УВД ВГА Харьковской области, цель готовящихся киевским режимом ударов по ядерным объектам — последующие обвинения России в провокации и "самообстреле", в рамках которых Москва может принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины.
https://ria.ru/20240828/smirnov-1969037125.html
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вооруженные силы украины, курская аэс, россия, курская область, украина, александр сырский, владимир путин, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская АЭС, Россия, Курская область, Украина, Александр Сырский, Владимир Путин, Валерий Герасимов
ВСУ собирались подорвать бомбу на Курской АЭС, сообщил пленный

Пленный Шкода: ВСУ по приказу Сырского собирались подорвать бомбу на Курской АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГОРОД, 4 сен — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский ставил войскам задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить там взрывчатку, рассказал РИА Новости военнопленный Михаил Шкода из украинской 82-й десантно-штурмовой бригады.
По его словам, Сырский приехал в расположение 9-й разведроты бригады 5 августа — за день до вторжения в Курскую область.
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«

"Мы собрались в круг, те экипажи, которые должны были выезжать за границу, в Россию. Сказал, что этот день запишется в историю, говорил много хороших слов, что такие молодцы, все у вас получится, потому что пути уже будут открыты, разведка доложила, что больших скоплений российских войск нет на территории, вы должны быстро прорваться в Курскую область на атомную станцию", — сказал Шкода, которого мобилизовали из Киева.

При этом, добавил он, Сырский признал, что к подготовке диверсии причастны натовские специалисты.
После отъезда главкома солдаты начали задавать командирам вопросы, зачем им нужна эта станция, продолжил пленный.
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"Они сказали: "Мы хотим сделать там сюрприз для России, заложить там взрывчатку". Мы спрашиваем: "Какую взрывчатку? Мы там все взорвемся и от радиации погибнем". Объяснили, что вас на то время уже выведут оттуда, уже там будут российские войска, отобьют свою территорию, а потом уже дистанционно сработает бомба, и все взорвется, и Украина обвинит Россию, что сама себя подорвала", — пояснил Шкода.
Украинские войска вторглись на территорию Курской области 6 августа. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
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По данным Минобороны на 3 сентября, за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи человек убитыми и ранеными.
В середине августа военкор Марат Хайруллин написал в Telegram со ссылкой на источники, что ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы. По его словам, удары планировалось нанести по местам хранения отработавшего ядерного топлива на Курской и Запорожской АЭС. Информацию о возможных атаках подтвердил РИА Новости один из российских силовиков, отметив, что боеприпасы уже привезли в Желтые Воды Днепропетровской области.
Как уточнили в УВД ВГА Харьковской области, цель готовящихся киевским режимом ударов по ядерным объектам — последующие обвинения России в провокации и "самообстреле", в рамках которых Москва может принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныКурская АЭСРоссияКурская областьУкраинаАлександр СырскийВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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