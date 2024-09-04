ВСУ собирались подорвать бомбу на Курской АЭС, сообщил пленный
Пленный Шкода: ВСУ по приказу Сырского собирались подорвать бомбу на Курской АЭС
БЕЛГОРОД, 4 сен — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский ставил войскам задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить там взрывчатку, рассказал РИА Новости военнопленный Михаил Шкода из украинской 82-й десантно-штурмовой бригады.
По его словам, Сырский приехал в расположение 9-й разведроты бригады 5 августа — за день до вторжения в Курскую область.
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"Мы собрались в круг, те экипажи, которые должны были выезжать за границу, в Россию. Сказал, что этот день запишется в историю, говорил много хороших слов, что такие молодцы, все у вас получится, потому что пути уже будут открыты, разведка доложила, что больших скоплений российских войск нет на территории, вы должны быстро прорваться в Курскую область на атомную станцию", — сказал Шкода, которого мобилизовали из Киева.
При этом, добавил он, Сырский признал, что к подготовке диверсии причастны натовские специалисты.
После отъезда главкома солдаты начали задавать командирам вопросы, зачем им нужна эта станция, продолжил пленный.
"Они сказали: "Мы хотим сделать там сюрприз для России, заложить там взрывчатку". Мы спрашиваем: "Какую взрывчатку? Мы там все взорвемся и от радиации погибнем". Объяснили, что вас на то время уже выведут оттуда, уже там будут российские войска, отобьют свою территорию, а потом уже дистанционно сработает бомба, и все взорвется, и Украина обвинит Россию, что сама себя подорвала", — пояснил Шкода.
Украинские войска вторглись на территорию Курской области 6 августа. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным Минобороны на 3 сентября, за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи человек убитыми и ранеными.
В середине августа военкор Марат Хайруллин написал в Telegram со ссылкой на источники, что ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы. По его словам, удары планировалось нанести по местам хранения отработавшего ядерного топлива на Курской и Запорожской АЭС. Информацию о возможных атаках подтвердил РИА Новости один из российских силовиков, отметив, что боеприпасы уже привезли в Желтые Воды Днепропетровской области.
Как уточнили в УВД ВГА Харьковской области, цель готовящихся киевским режимом ударов по ядерным объектам — последующие обвинения России в провокации и "самообстреле", в рамках которых Москва может принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины.
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