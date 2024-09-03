https://ria.ru/20240903/zelenskiy-1970147563.html
В Крыму предложили начать над Зеленским судебный процесс
В Крыму предложили начать над Зеленским судебный процесс - РИА Новости, 03.09.2024
В Крыму предложили начать над Зеленским судебный процесс
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил начать над Владимиром Зеленским судебный процесс, предъявив ему обвинения в военных преступлениях. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:45
2024-09-03T08:45
2024-09-03T08:45
владимир зеленский
заур смирнов
в мире
украина
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил начать над Владимиром Зеленским судебный процесс, предъявив ему обвинения в военных преступлениях. "Против Зеленского уже сейчас необходимо начать судебный процесс, результатом которого возможно станет приговор о его пожизненном заключении", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, за жертвы среди мирных российских граждан в результате террора и провокаций со стороны украинской армии Зеленский, как военный преступник, должен понести заслуженное наказание.
https://ria.ru/20240814/zelenskiy-1966259737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, заур смирнов, в мире, украина, республика крым
Владимир Зеленский, Заур Смирнов, В мире, Украина, Республика Крым
В Крыму предложили начать над Зеленским судебный процесс
Глава крымской миссии Смирнов предложил начать над Зеленским судебный процесс