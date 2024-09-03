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В Крыму предложили начать над Зеленским судебный процесс - РИА Новости, 03.09.2024
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08:45 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/zelenskiy-1970147563.html
В Крыму предложили начать над Зеленским судебный процесс
В Крыму предложили начать над Зеленским судебный процесс - РИА Новости, 03.09.2024
В Крыму предложили начать над Зеленским судебный процесс
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил начать над Владимиром Зеленским судебный процесс, предъявив ему обвинения в военных преступлениях. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:45
2024-09-03T08:45
владимир зеленский
заур смирнов
в мире
украина
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил начать над Владимиром Зеленским судебный процесс, предъявив ему обвинения в военных преступлениях. "Против Зеленского уже сейчас необходимо начать судебный процесс, результатом которого возможно станет приговор о его пожизненном заключении", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, за жертвы среди мирных российских граждан в результате террора и провокаций со стороны украинской армии Зеленский, как военный преступник, должен понести заслуженное наказание.
https://ria.ru/20240814/zelenskiy-1966259737.html
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владимир зеленский, заур смирнов, в мире, украина, республика крым
Владимир Зеленский, Заур Смирнов, В мире, Украина, Республика Крым
В Крыму предложили начать над Зеленским судебный процесс

Глава крымской миссии Смирнов предложил начать над Зеленским судебный процесс

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил начать над Владимиром Зеленским судебный процесс, предъявив ему обвинения в военных преступлениях.
"Против Зеленского уже сейчас необходимо начать судебный процесс, результатом которого возможно станет приговор о его пожизненном заключении", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, за жертвы среди мирных российских граждан в результате террора и провокаций со стороны украинской армии Зеленский, как военный преступник, должен понести заслуженное наказание.
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Владимир ЗеленскийЗаур СмирновВ миреУкраинаРеспублика Крым
 
 
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