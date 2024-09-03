https://ria.ru/20240903/zakony-1970186959.html

В России отменят все законы СССР и РСФСР, принятые до 12 декабря 1991 года

В России отменят все законы СССР и РСФСР, принятые до 12 декабря 1991 года - РИА Новости, 03.09.2024

В России отменят все законы СССР и РСФСР, принятые до 12 декабря 1991 года

Минюст РФ готовит приказ об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года, сообщил РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:21

2024-09-03T11:21

2024-09-03T11:55

россия

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общество

константин чуйченко

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минюст РФ готовит приказ об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года, сообщил на коллегии ведомства министр юстиции России Константин Чуйченко."Подготовлен и в ближайшее время будет подписан приказ Минюста России об отмене всех формально действующих нормативных правовых актов органов юстиции СССР и РСФСР, принятых до 12 декабря 1991 года", - сказал Чуйченко.По словам министра юстиции, не отменяются только советские акты, принятые органами юстиции совместно с другими ведомствами, и акты, содержащие сведения для служебного пользования и составляющие гостайну.

https://ria.ru/20240425/gilotina-1942288532.html

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Дарья Буймова

россия, ссср, рсфср, общество, константин чуйченко