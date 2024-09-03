Захарова назвала конкурс имени Стенина лучшим примером увековечения памяти
Захарова: конкурс имени Стенина — лучший пример увековечения памяти журналиста
© РИА Новости / Василий Максимов | Перейти в медиабанкФотокорреспондент Андрей Стенин на улице Каира. Фото из архива
Фотокорреспондент Андрей Стенин на улице Каира. Фото из архива. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Международный фотоконкурс имени Андрея Стенина — лучший пример увековечения памяти журналиста, который ставил свое дело превыше всего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Конкурс, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
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"Это (фотоконкурс — ред.) лучший пример того, как не просто появляются таблички с именем, ведутся сайты или соцсети в память о человеке, а когда дело его живет и когда за ним встают его коллеги, которые напоминают международному сообществу о том деле, которое он ставил превыше всего в своей жизни", — сказала Захарова в видеообращении для Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.
Она добавила, что РИА Новости вписало имя журналиста, не боявшегося рассказывать правду, в историю мировой журналистики и "сохраняет о нем память, а по сути продлевает ему жизнь".
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"Да, ее (жизнь — ред.) отняли, но руководство агентства и Дмитрий Константинович Киселев, и коллеги по-настоящему оживили его благодаря тому, что из года в год проводят такой конкурс. Именно так должна быть увековечена память каждого журналиста, публициста, корреспондента, чей полет был прерван, в частности в горячей точке, а в данном случае преступным, террористическим, неонацистким киевским режимом", — подчеркнула Захарова.
Она напомнила, что Стенин стал четвертым российским корреспондентом, в частности фотокорреспондентом, который погиб "от рук палачей неонацистского режима".
"Мы все тогда молились и хотели, чтобы он был четвертым и последним. Но оказалось, что он буквально один из первых в списке. Этот список был продолжен", — отметила Захарова.
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