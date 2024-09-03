https://ria.ru/20240903/zaharova-1970336643.html

Захарова назвала конкурс имени Стенина лучшим примером увековечения памяти

Захарова назвала конкурс имени Стенина лучшим примером увековечения памяти - РИА Новости, 03.09.2024

Захарова назвала конкурс имени Стенина лучшим примером увековечения памяти

Международный фотоконкурс имени Андрея Стенина — лучший пример увековечения памяти журналиста, который ставил свое дело превыше всего, заявила официальный... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:02

2024-09-03T18:02

2024-09-03T18:02

культура

общество

россия

мария захарова

андрей стенин

юнеско

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Международный фотоконкурс имени Андрея Стенина — лучший пример увековечения памяти журналиста, который ставил свое дело превыше всего, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Конкурс, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. "Это (фотоконкурс — ред.) лучший пример того, как не просто появляются таблички с именем, ведутся сайты или соцсети в память о человеке, а когда дело его живет и когда за ним встают его коллеги, которые напоминают международному сообществу о том деле, которое он ставил превыше всего в своей жизни", — сказала Захарова в видеообращении для Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Она добавила, что РИА Новости вписало имя журналиста, не боявшегося рассказывать правду, в историю мировой журналистики и "сохраняет о нем память, а по сути продлевает ему жизнь". "Да, ее (жизнь — ред.) отняли, но руководство агентства и Дмитрий Константинович Киселев, и коллеги по-настоящему оживили его благодаря тому, что из года в год проводят такой конкурс. Именно так должна быть увековечена память каждого журналиста, публициста, корреспондента, чей полет был прерван, в частности в горячей точке, а в данном случае преступным, террористическим, неонацистким киевским режимом", — подчеркнула Захарова. Она напомнила, что Стенин стал четвертым российским корреспондентом, в частности фотокорреспондентом, который погиб "от рук палачей неонацистского режима". "Мы все тогда молились и хотели, чтобы он был четвертым и последним. Но оказалось, что он буквально один из первых в списке. Этот список был продолжен", — отметила Захарова.

https://ria.ru/20240618/stenin-1953631412.html

https://ria.ru/20240806/stenin-1964107136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, мария захарова, андрей стенин, юнеско, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина