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Украина и МУС не имеют ничего общего с правом, заявила Захарова - РИА Новости, 03.09.2024
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08:38 03.09.2024 (обновлено: 08:46 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/zaharova-1970146710.html
Украина и МУС не имеют ничего общего с правом, заявила Захарова
Украина и МУС не имеют ничего общего с правом, заявила Захарова - РИА Новости, 03.09.2024
Украина и МУС не имеют ничего общего с правом, заявила Захарова
Ни Украина, ни МУС не имеют ничего общего с правом и справедливостью, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:38
2024-09-03T08:46
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мария захарова
международный уголовный суд
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ни Украина, ни МУС не имеют ничего общего с правом и справедливостью, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ратификацию Киевом с оговорками Римского статута Международного уголовного суда. Ранее Украина ратифицировала Римский статут МУС с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления. "Репутация как киевского режима, так и МУС хорошо известна. Ни те, ни другие не самостоятельны и не имеют ничего общего с правом или справедливостью. И это тот случай, когда "минус на минус" не дает "плюс", а возводит беззаконие в квадрат", - сказала Захарова.
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в мире, украина, россия, киев, мария захарова, международный уголовный суд
В мире, Украина, Россия, Киев, Мария Захарова, Международный уголовный суд
Украина и МУС не имеют ничего общего с правом, заявила Захарова

Захарова: ни Украина, ни МУС не имеют ничего общего с правом и справедливостью

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ни Украина, ни МУС не имеют ничего общего с правом и справедливостью, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ратификацию Киевом с оговорками Римского статута Международного уголовного суда.
Ранее Украина ратифицировала Римский статут МУС с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления.
"Репутация как киевского режима, так и МУС хорошо известна. Ни те, ни другие не самостоятельны и не имеют ничего общего с правом или справедливостью. И это тот случай, когда "минус на минус" не дает "плюс", а возводит беззаконие в квадрат", - сказала Захарова.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации Римского статута МУС
15 августа, 22:52
 
В миреУкраинаРоссияКиевМария ЗахароваМеждународный уголовный суд
 
 
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