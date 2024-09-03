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Украина и МУС не имеют ничего общего с правом, заявила Захарова

Украина и МУС не имеют ничего общего с правом, заявила Захарова - РИА Новости, 03.09.2024

Украина и МУС не имеют ничего общего с правом, заявила Захарова

Ни Украина, ни МУС не имеют ничего общего с правом и справедливостью, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T08:38

2024-09-03T08:38

2024-09-03T08:46

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ни Украина, ни МУС не имеют ничего общего с правом и справедливостью, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ратификацию Киевом с оговорками Римского статута Международного уголовного суда. Ранее Украина ратифицировала Римский статут МУС с условием семилетней отсрочки вступления в силу юрисдикции суда в отношении граждан страны за военные преступления. "Репутация как киевского режима, так и МУС хорошо известна. Ни те, ни другие не самостоятельны и не имеют ничего общего с правом или справедливостью. И это тот случай, когда "минус на минус" не дает "плюс", а возводит беззаконие в квадрат", - сказала Захарова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, мария захарова, международный уголовный суд