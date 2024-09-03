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Свыше 4 тысяч исследований куриных и перепелиных яиц провели в Подмосковье - РИА Новости, 03.09.2024
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Новости Подмосковья
 
17:29 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/yaytsa--1970324194.html
Свыше 4 тысяч исследований куриных и перепелиных яиц провели в Подмосковье
Свыше 4 тысяч исследований куриных и перепелиных яиц провели в Подмосковье - РИА Новости, 03.09.2024
Свыше 4 тысяч исследований куриных и перепелиных яиц провели в Подмосковье
Специалисты провели 4323 исследования проб куриных и перепелиных яиц в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:29
2024-09-03T17:29
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
яйца
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Специалисты провели 4323 исследования проб куриных и перепелиных яиц в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Яйца птиц, которые поступают для реализации на рынки и ярмарки Подмосковья, подлежат обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе. Пробы исследуются по таким показателям как: чистота, целостность и степень пигментации скорлупы, запах содержимого яйца, плотность и цвет белка. Кроме того, проводится овоскопия – метод просвечивания яиц с помощью специального прибора, который определяет высоту воздушной камеры, состояние белка и желтка. Органолептический анализ и овоскопия не выявили отклонений от нормы – вся проверенная продукция была допущена к реализации. Специалисты добавили, что каждая партия яиц сопровождается удостоверением или паспортом качества и ветеринарным свидетельством с указанием информации о том, что хозяйство, где они были получены, благополучно в отношении заразных болезней птиц.
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московская область (подмосковье), яйца
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Яйца

Свыше 4 тысяч исследований куриных и перепелиных яиц провели в Подмосковье

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПерепелиные яйц
Перепелиные яйц - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Перепелиные яйц
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Специалисты провели 4323 исследования проб куриных и перепелиных яиц в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Яйца птиц, которые поступают для реализации на рынки и ярмарки Подмосковья, подлежат обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе. Пробы исследуются по таким показателям как: чистота, целостность и степень пигментации скорлупы, запах содержимого яйца, плотность и цвет белка.
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Кроме того, проводится овоскопия – метод просвечивания яиц с помощью специального прибора, который определяет высоту воздушной камеры, состояние белка и желтка.
Органолептический анализ и овоскопия не выявили отклонений от нормы – вся проверенная продукция была допущена к реализации.
Специалисты добавили, что каждая партия яиц сопровождается удостоверением или паспортом качества и ветеринарным свидетельством с указанием информации о том, что хозяйство, где они были получены, благополучно в отношении заразных болезней птиц.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Яйца
 
 
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