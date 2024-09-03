https://ria.ru/20240903/yaytsa--1970324194.html

Свыше 4 тысяч исследований куриных и перепелиных яиц провели в Подмосковье

Свыше 4 тысяч исследований куриных и перепелиных яиц провели в Подмосковье - РИА Новости, 03.09.2024

Свыше 4 тысяч исследований куриных и перепелиных яиц провели в Подмосковье

Специалисты провели 4323 исследования проб куриных и перепелиных яиц в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:29

2024-09-03T17:29

2024-09-03T17:29

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

яйца

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Специалисты провели 4323 исследования проб куриных и перепелиных яиц в Подмосковье с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Яйца птиц, которые поступают для реализации на рынки и ярмарки Подмосковья, подлежат обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе. Пробы исследуются по таким показателям как: чистота, целостность и степень пигментации скорлупы, запах содержимого яйца, плотность и цвет белка. Кроме того, проводится овоскопия – метод просвечивания яиц с помощью специального прибора, который определяет высоту воздушной камеры, состояние белка и желтка. Органолептический анализ и овоскопия не выявили отклонений от нормы – вся проверенная продукция была допущена к реализации. Специалисты добавили, что каждая партия яиц сопровождается удостоверением или паспортом качества и ветеринарным свидетельством с указанием информации о том, что хозяйство, где они были получены, благополучно в отношении заразных болезней птиц.

https://ria.ru/20240903/eksport-1970306275.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), яйца