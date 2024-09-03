https://ria.ru/20240903/wsj-1970182894.html

"Уже многие погибли". СМИ сообщили о серьезном ударе, нанесенном Украине

"Уже многие погибли". СМИ сообщили о серьезном ударе, нанесенном Украине - РИА Новости, 03.09.2024

"Уже многие погибли". СМИ сообщили о серьезном ударе, нанесенном Украине

Украина потеряла своих лучших пилотов еще до поставок истребителей F-16, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T11:02

2024-09-03T11:02

2024-09-03T13:36

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сергей лебедев

владимир зеленский

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украина потеряла своих лучших пилотов еще до поставок истребителей F-16, пишет The Wall Street Journal."К тому моменту, когда страна получила самолеты F-16, многие лучшие украинские пилоты, такие как летчик с позывным Джус, уже погибли", — говорится в материале.Журналисты также указали, что недавно погибший во время пилотирования F-16 украинский летчик Алексей Месь, а также пилот с позывным Джус, погибший в Житомирской области во время тренировочного полета, выступали за передачу Украине западных истребителей.Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета The Wall Street Journal при этом ранее писала, что самолет разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.Как следует из некролога украинского летчика Алексея Меся, он погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. При этом координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал 27 августа, что ударом по району военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области был поражен объект, где дислоцировались пилоты ВСУ, проходящие обучение у иностранных инструкторов.Уже 30 августа Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука. Причины отставки не указывались, но 31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал эту отставку, назвав это "ротацией", не связанной с крушением истребителя F-16.

https://ria.ru/20240903/vsu-1970166576.html

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https://ria.ru/20240902/vsu-1969984107.html

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в мире, украина, житомирская область, хмельницкая область, сергей лебедев, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины, f-16, политика