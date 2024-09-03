Рейтинг@Mail.ru
"Уже многие погибли". СМИ сообщили о серьезном ударе, нанесенном Украине - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 03.09.2024 (обновлено: 13:36 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/wsj-1970182894.html
"Уже многие погибли". СМИ сообщили о серьезном ударе, нанесенном Украине
"Уже многие погибли". СМИ сообщили о серьезном ударе, нанесенном Украине - РИА Новости, 03.09.2024
"Уже многие погибли". СМИ сообщили о серьезном ударе, нанесенном Украине
Украина потеряла своих лучших пилотов еще до поставок истребителей F-16, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T11:02
2024-09-03T13:36
в мире
украина
житомирская область
хмельницкая область
сергей лебедев
владимир зеленский
рустем умеров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969315178_0:188:3307:2048_1920x0_80_0_0_1fd5be07b50269c47e6bf84f7f78cf6a.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украина потеряла своих лучших пилотов еще до поставок истребителей F-16, пишет The Wall Street Journal.&quot;К тому моменту, когда страна получила самолеты F-16, многие лучшие украинские пилоты, такие как летчик с позывным Джус, уже погибли&quot;, — говорится в материале.Журналисты также указали, что недавно погибший во время пилотирования F-16 украинский летчик Алексей Месь, а также пилот с позывным Джус, погибший в Житомирской области во время тренировочного полета, выступали за передачу Украине западных истребителей.Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета The Wall Street Journal при этом ранее писала, что самолет разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.Как следует из некролога украинского летчика Алексея Меся, он погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. При этом координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал 27 августа, что ударом по району военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области был поражен объект, где дислоцировались пилоты ВСУ, проходящие обучение у иностранных инструкторов.Уже 30 августа Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука. Причины отставки не указывались, но 31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал эту отставку, назвав это "ротацией", не связанной с крушением истребителя F-16.
https://ria.ru/20240903/vsu-1970166576.html
https://ria.ru/20240901/syrskiy-1969809564.html
https://ria.ru/20240902/vsu-1969984107.html
украина
житомирская область
хмельницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969315178_576:0:3307:2048_1920x0_80_0_0_cc1fc837149434ec09e616de27e5bef5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, житомирская область, хмельницкая область, сергей лебедев, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины, f-16, политика
В мире, Украина, Житомирская область, Хмельницкая область, Сергей Лебедев, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, F-16, Политика
"Уже многие погибли". СМИ сообщили о серьезном ударе, нанесенном Украине

WSJ: Украина потеряла своих лучших пилотов еще до поставок истребителей F-16

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украина потеряла своих лучших пилотов еще до поставок истребителей F-16, пишет The Wall Street Journal.
«

"К тому моменту, когда страна получила самолеты F-16, многие лучшие украинские пилоты, такие как летчик с позывным Джус, уже погибли", — говорится в материале.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
"Катастрофические последствия". СМИ предупредили ВСУ об опасной угрозе
Вчера, 10:05
Журналисты также указали, что недавно погибший во время пилотирования F-16 украинский летчик Алексей Месь, а также пилот с позывным Джус, погибший в Житомирской области во время тренировочного полета, выступали за передачу Украине западных истребителей.
Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета The Wall Street Journal при этом ранее писала, что самолет разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Главком ВСУ Сырский сделал заявление о ВС России в Донбассе
1 сентября, 13:55
Как следует из некролога украинского летчика Алексея Меся, он погиб 26 августа во время выполнения боевого задания. При этом координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал 27 августа, что ударом по району военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области был поражен объект, где дислоцировались пилоты ВСУ, проходящие обучение у иностранных инструкторов.
Уже 30 августа Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука. Причины отставки не указывались, но 31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал эту отставку, назвав это "ротацией", не связанной с крушением истребителя F-16.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Отдан приказ отступать". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте
2 сентября, 14:19
 
В миреУкраинаЖитомирская областьХмельницкая областьСергей ЛебедевВладимир ЗеленскийРустем УмеровВооруженные силы УкраиныF-16Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала