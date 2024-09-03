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"Начнется массово". В Германии сообщили о скорой катастрофе на Украине - РИА Новости, 03.09.2024
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13:18 03.09.2024 (обновлено: 13:38 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/welt-1970230856.html
"Начнется массово". В Германии сообщили о скорой катастрофе на Украине
"Начнется массово". В Германии сообщили о скорой катастрофе на Украине - РИА Новости, 03.09.2024
"Начнется массово". В Германии сообщили о скорой катастрофе на Украине
Зимой Украина может остаться без электричества, что приведет к массовому бегству людей, пишет немецкое издание Die Welt. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:18
2024-09-03T13:38
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Зимой Украина может остаться без электричества, что приведет к массовому бегству людей, пишет немецкое издание Die Welt."По всей стране уже происходят веерные отключения электроэнергии. В летний период они, пожалуй, доставляют небольшие неудобства и вызывают настоящие проблемы только тогда, когда речь идет о холодильных установках или складских помещениях. Однако зимой такая ситуация может привести к широкомасштабной катастрофе. &lt;…&gt; Начнется массовое бегство миллионов людей", — говорится в материале.Как указал журналист, на Украине на текущий момент сохранилась лишь половина производственных мощностей энергии, и к зиме ситуация может стать чрезвычайно тяжелой.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240903/wsj-1970182894.html
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в мире, украина, германия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Германия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Политика
"Начнется массово". В Германии сообщили о скорой катастрофе на Украине

Die Welt: зимой на Украине без электричества начнется массовое бегство людей

© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations MinistryПожар на месте взрыва в Киеве, Украина
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Зимой Украина может остаться без электричества, что приведет к массовому бегству людей, пишет немецкое издание Die Welt.
«
"По всей стране уже происходят веерные отключения электроэнергии. В летний период они, пожалуй, доставляют небольшие неудобства и вызывают настоящие проблемы только тогда, когда речь идет о холодильных установках или складских помещениях. Однако зимой такая ситуация может привести к широкомасштабной катастрофе. <…> Начнется массовое бегство миллионов людей", — говорится в материале.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
"Уже многие погибли". СМИ сообщили о серьезном ударе, нанесенном Украине
Вчера, 11:02
Как указал журналист, на Украине на текущий момент сохранилась лишь половина производственных мощностей энергии, и к зиме ситуация может стать чрезвычайно тяжелой.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
"Катастрофические последствия". СМИ предупредили ВСУ об опасной угрозе
Вчера, 10:05
 
В миреУкраинаГерманияДмитрий ПесковВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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