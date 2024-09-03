https://ria.ru/20240903/welt-1970230856.html

"Начнется массово". В Германии сообщили о скорой катастрофе на Украине

"Начнется массово". В Германии сообщили о скорой катастрофе на Украине - РИА Новости, 03.09.2024

"Начнется массово". В Германии сообщили о скорой катастрофе на Украине

Зимой Украина может остаться без электричества, что приведет к массовому бегству людей, пишет немецкое издание Die Welt. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:18

2024-09-03T13:18

2024-09-03T13:38

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Зимой Украина может остаться без электричества, что приведет к массовому бегству людей, пишет немецкое издание Die Welt."По всей стране уже происходят веерные отключения электроэнергии. В летний период они, пожалуй, доставляют небольшие неудобства и вызывают настоящие проблемы только тогда, когда речь идет о холодильных установках или складских помещениях. Однако зимой такая ситуация может привести к широкомасштабной катастрофе. <…> Начнется массовое бегство миллионов людей", — говорится в материале.Как указал журналист, на Украине на текущий момент сохранилась лишь половина производственных мощностей энергии, и к зиме ситуация может стать чрезвычайно тяжелой.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, украина, германия, дмитрий песков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, политика