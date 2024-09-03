https://ria.ru/20240903/vzryv-1970368644.html

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах - РИА Новости, 03.09.2024

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах

Новый взрыв прогремел в городе Сумы Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает 24-й телеканал. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T22:02

2024-09-03T22:02

2024-09-03T22:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сумы

сумская область

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в городе Сумы Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает 24-й телеканал. "В Сумах сильный взрыв", - говорится в Telegram-канале СМИ. На данный момент в Сумской, а также в Черниговской, Киевской, Черкасской и Полтавской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Около часа назад в Сумах прозвучал первый взрыв.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сумы

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сумы, сумская область