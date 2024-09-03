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Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах - РИА Новости, 03.09.2024
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах
Новый взрыв прогремел в городе Сумы Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает 24-й телеканал. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T22:02
2024-09-03T22:02
2024-09-03T22:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумы
сумская область
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в городе Сумы Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает 24-й телеканал. "В Сумах сильный взрыв", - говорится в Telegram-канале СМИ. На данный момент в Сумской, а также в Черниговской, Киевской, Черкасской и Полтавской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Около часа назад в Сумах прозвучал первый взрыв.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумы, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумы, Сумская область
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумах
24-й телеканал: в Сумах прогремел новый взрыв на фоне воздушной тревоги