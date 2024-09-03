https://ria.ru/20240903/vtsiomy-1970304628.html
ВЦИОМ назвал главные жизненные цели россиян
ВЦИОМ назвал главные жизненные цели россиян - РИА Новости, 03.09.2024
ВЦИОМ назвал главные жизненные цели россиян
Большинство россиян (58%) среди главных жизненных целей называют здоровье, 55% считают основной целью создание семьи и воспитание детей, сообщил на ВЭФ-2024... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T16:22
2024-09-03T16:22
2024-09-03T16:22
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Большинство россиян (58%) среди главных жизненных целей называют здоровье, 55% считают основной целью создание семьи и воспитание детей, сообщил на ВЭФ-2024 генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. "Когда мы задаем вопрос, какие вы ставите себе цели в жизни, на первом месте здоровье – 58 процентов, на втором месте - семья, воспитание детей – 55 процентов, иметь надежных друзей – 31 процент, заниматься любимым делом – 31 процент", - сказал Абрамов на ВЭФ-2024 в ходе сессии "Демографический суверенитет как основа экономического развития России". Согласно результатам опроса ВЦИОМ, по мнению большинства (69% - среди людей 18-24 лет, 63% - среди граждан 25-34 лет) респондентов, любовь совершенно необходима для создания семьи. К другим популярным ответам на вопрос, что является необходимым для создания семьи, относятся уровень доходов, общий взгляд на воспитание детей, собственное жилье, опыт совместного быта и соответствующий уровень образования и культуры партнеров. Гендиректор фонда ВЦИОМ привел данные всероссийских репрезентативных опросов, которые проводились в 2023-2024 году среди россиян старше 18 лет. Погрешность данных не превышает 2,5%. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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общество, владивосток, вциом, дальневосточный федеральный университет
Общество, Владивосток, ВЦИОМ, Дальневосточный федеральный университет
ВЦИОМ назвал главные жизненные цели россиян
ВЦИОМ: 58% россиян считают главной целью создание семьи и воспитание детей
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Большинство россиян (58%) среди главных жизненных целей называют здоровье, 55% считают основной целью создание семьи и воспитание детей, сообщил на ВЭФ-2024 генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.
"Когда мы задаем вопрос, какие вы ставите себе цели в жизни, на первом месте здоровье – 58 процентов, на втором месте - семья, воспитание детей – 55 процентов, иметь надежных друзей – 31 процент, заниматься любимым делом – 31 процент", - сказал Абрамов на ВЭФ-2024 в ходе сессии "Демографический суверенитет как основа экономического развития России".
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, по мнению большинства (69% - среди людей 18-24 лет, 63% - среди граждан 25-34 лет) респондентов, любовь совершенно необходима для создания семьи. К другим популярным ответам на вопрос, что является необходимым для создания семьи, относятся уровень доходов, общий взгляд на воспитание детей, собственное жилье, опыт совместного быта и соответствующий уровень образования и культуры партнеров.
Гендиректор фонда ВЦИОМ привел данные всероссийских репрезентативных опросов, которые проводились в 2023-2024 году среди россиян старше 18 лет. Погрешность данных не превышает 2,5%.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.