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Посол Анголы рассказал об обсуждении с Россией предстоящих проектов в ВТС - РИА Новости, 03.09.2024
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07:51 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/vts-1970134834.html
Посол Анголы рассказал об обсуждении с Россией предстоящих проектов в ВТС
Посол Анголы рассказал об обсуждении с Россией предстоящих проектов в ВТС - РИА Новости, 03.09.2024
Посол Анголы рассказал об обсуждении с Россией предстоящих проектов в ВТС
На прошедшей встрече комиссии России и Анголы по военно-техническому сотрудничеству был обсужден "ряд проектов, которые планируют реализовать", сообщил РИА... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T07:51
2024-09-03T07:51
ангола
россия
москва
аугушту да силва кунья
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. На прошедшей встрече комиссии России и Анголы по военно-техническому сотрудничеству был обсужден "ряд проектов, которые планируют реализовать", сообщил РИА Новости на ВЭФ ангольский посол в Москве Аугушту да Силва Кунья. "В конце прошлого года или в начале этого года, если я правильно помню, прошла комиссия, в которой приняли участие Россия и Ангола - комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Насколько мне известно, на этой встрече были подняты ряд проектов, которые планируют реализовать", - сказал дипломат. Россия и Ангола традиционно взаимодействуют в военно-технической сфере, в 2006 году между Москвой и Луандой было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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ангола, россия, москва, аугушту да силва кунья, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Ангола, Россия, Москва, Аугушту да Силва Кунья, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Посол Анголы рассказал об обсуждении с Россией предстоящих проектов в ВТС

Посол да Силва Кунья: Россия и Ангола обсуждали ряд предстоящих проектов в ВТС

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПосол Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья на ВЭФ-2024. Стенд РИА Новости
Посол Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья на ВЭФ-2024. Стенд РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Посол Республики Ангола в РФ Аугушту да Силва Кунья на ВЭФ-2024. Стенд РИА Новости
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. На прошедшей встрече комиссии России и Анголы по военно-техническому сотрудничеству был обсужден "ряд проектов, которые планируют реализовать", сообщил РИА Новости на ВЭФ ангольский посол в Москве Аугушту да Силва Кунья.
«
"В конце прошлого года или в начале этого года, если я правильно помню, прошла комиссия, в которой приняли участие Россия и Ангола - комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Насколько мне известно, на этой встрече были подняты ряд проектов, которые планируют реализовать", - сказал дипломат.
Россия и Ангола традиционно взаимодействуют в военно-технической сфере, в 2006 году между Москвой и Луандой было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Фрегат Черноморского флота Адмирал Макаров - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Управление по морской политике будет участвовать в подготовке идей для ВТС
13 августа, 17:13
 
АнголаРоссияМоскваАугушту да Силва КуньяДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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