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Посол Анголы рассказал об обсуждении с Россией предстоящих проектов в ВТС

Посол Анголы рассказал об обсуждении с Россией предстоящих проектов в ВТС - РИА Новости, 03.09.2024

Посол Анголы рассказал об обсуждении с Россией предстоящих проектов в ВТС

На прошедшей встрече комиссии России и Анголы по военно-техническому сотрудничеству был обсужден "ряд проектов, которые планируют реализовать", сообщил РИА... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T07:51

2024-09-03T07:51

2024-09-03T07:51

ангола

россия

москва

аугушту да силва кунья

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. На прошедшей встрече комиссии России и Анголы по военно-техническому сотрудничеству был обсужден "ряд проектов, которые планируют реализовать", сообщил РИА Новости на ВЭФ ангольский посол в Москве Аугушту да Силва Кунья. "В конце прошлого года или в начале этого года, если я правильно помню, прошла комиссия, в которой приняли участие Россия и Ангола - комиссия по военно-техническому сотрудничеству. Насколько мне известно, на этой встрече были подняты ряд проектов, которые планируют реализовать", - сказал дипломат. Россия и Ангола традиционно взаимодействуют в военно-технической сфере, в 2006 году между Москвой и Луандой было подписано межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главной темой мероприятия в этом году станет "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240813/upravlenie-1965985281.html

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ангола, россия, москва, аугушту да силва кунья, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)