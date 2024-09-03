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ВТБ за семь месяцев на 40% увеличил выдачи кредитов СМБ - РИА Новости, 03.09.2024
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13:12 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/vtb-1970228002.html
ВТБ за семь месяцев на 40% увеличил выдачи кредитов СМБ
ВТБ за семь месяцев на 40% увеличил выдачи кредитов СМБ - РИА Новости, 03.09.2024
ВТБ за семь месяцев на 40% увеличил выдачи кредитов СМБ
ВТБ в январе-июле 2024 года увеличил выдачи кредитов среднему и малому бизнесу почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, кредитный... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:12
2024-09-03T13:12
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. ВТБ в январе-июле 2024 года увеличил выдачи кредитов среднему и малому бизнесу почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, кредитный портфель этой категории заемщиков вырос на 14% - до 3,6 триллиона рублей, сообщил банк в рамках ВЭФ. "Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ по итогам семи месяцев 2024 года увеличился на 14% и достиг 3,6 триллиона рублей. Выдачи кредитов выросли почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении банка. "Инвестиционные и оборотные кредиты занимают примерно равные доли в портфеле клиентов СМБ, это соотношение сохраняется последние несколько лет", – приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Руслана Еременко, сказанные на ВЭФ. Еременко отметил, что рост кредитования в первой половине 2024 года связан с высокой деловой активностью бизнеса и ожиданием дальнейших корректировок денежно-кредитной политики. В этих условиях клиенты активно привлекали как оборотное, так и инвестиционное финансирование. Банк отмечает, что наибольший объем его кредитного портфеля в сегменте СМБ приходится на предприятия торговли, промышленности, жилищного и коммерческого строительства, а также сельского хозяйства. Растет интерес предпринимателей и компаний к предодобренным и экспресс-кредитам с онлайн-оформлением. За семь месяцев 2024 года объем выдач экспресс-кредитов увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еременко добавил, что в банке продолжает действовать программа поддержки заемщиков на приграничных территориях. Клиентам среднего и малого бизнеса в ВТБ доступны программы реструктуризации, кредитные каникулы, бесплатное расчетно-кассовое обслуживание и иные меры поддержки. Объем заявок на реструктуризацию кредитной задолженности от клиентов из Курской, Белгородской и Брянской областей превысил 3,9 миллиарда рублей. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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банки, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , втб (банк), владивосток, россия, кредиты
Банки, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , ВТБ (банк), Владивосток, Россия, Кредиты

ВТБ за семь месяцев на 40% увеличил выдачи кредитов СМБ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ"
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. ВТБ в январе-июле 2024 года увеличил выдачи кредитов среднему и малому бизнесу почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, кредитный портфель этой категории заемщиков вырос на 14% - до 3,6 триллиона рублей, сообщил банк в рамках ВЭФ.
"Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ по итогам семи месяцев 2024 года увеличился на 14% и достиг 3,6 триллиона рублей. Выдачи кредитов выросли почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении банка.
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"Инвестиционные и оборотные кредиты занимают примерно равные доли в портфеле клиентов СМБ, это соотношение сохраняется последние несколько лет", – приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Руслана Еременко, сказанные на ВЭФ.
Еременко отметил, что рост кредитования в первой половине 2024 года связан с высокой деловой активностью бизнеса и ожиданием дальнейших корректировок денежно-кредитной политики. В этих условиях клиенты активно привлекали как оборотное, так и инвестиционное финансирование.
Банк отмечает, что наибольший объем его кредитного портфеля в сегменте СМБ приходится на предприятия торговли, промышленности, жилищного и коммерческого строительства, а также сельского хозяйства.
Растет интерес предпринимателей и компаний к предодобренным и экспресс-кредитам с онлайн-оформлением. За семь месяцев 2024 года объем выдач экспресс-кредитов увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Еременко добавил, что в банке продолжает действовать программа поддержки заемщиков на приграничных территориях. Клиентам среднего и малого бизнеса в ВТБ доступны программы реструктуризации, кредитные каникулы, бесплатное расчетно-кассовое обслуживание и иные меры поддержки. Объем заявок на реструктуризацию кредитной задолженности от клиентов из Курской, Белгородской и Брянской областей превысил 3,9 миллиарда рублей.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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