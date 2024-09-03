https://ria.ru/20240903/vtb-1970227385.html

Более половины клиентов СМБ "Открытия" перешли в ВТБ – банк

Более половины клиентов СМБ "Открытия" перешли в ВТБ – банк - РИА Новости, 03.09.2024

Более половины клиентов СМБ "Открытия" перешли в ВТБ – банк

Более половины клиентов сегмента среднего и малого бизнеса (СМБ) "Открытия" перешли в ВТБ, 75% из них сделали это полностью онлайн, к октябрю банк планирует... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T13:09

2024-09-03T13:09

2024-09-03T13:09

втб (банк)

банки

денис бортников

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Более половины клиентов сегмента среднего и малого бизнеса (СМБ) "Открытия" перешли в ВТБ, 75% из них сделали это полностью онлайн, к октябрю банк планирует завершить перевод всех клиентов "Открытия" на обслуживание в ВТБ, сообщает банк. "Три четверти предпринимателей воспользовались нашей "Бизнес-платформой" и всего за несколько кликов открыли счет и перевели свои продукты в ВТБ полностью онлайн. Сегодня к нам на обслуживание перешло более 50% активных клиентов "Открытия". Полностью завершить миграцию всей активной клиентской базы СМБ мы планируем в октябре, с последними волнами цессий кредитных продуктов и сложных сервисов, а до конца года – провести ребрендинг всей офисной сети "Открытия", — приводит слова заместителя президента - председателя правления кредитной организации Дениса Бортникова пресс-служба банка. В рамках объединения двух банков ВТБ также перевел в свою офисную сеть более 75% отделений банка "Открытия". На сегодняшний день 182 отделения банка в 49 субъектах РФ уже сменили вывески, до конца года все 230 офисов банка "Открытие" перейдут под бренд ВТБ. В целом офисная сеть ВТБ состоит из более чем 1,4 тысячи отделений, в рамках стратегии развития банка число офисов по стране вырастет до 1,8 тысячи к концу 2026 года, также говорится в сообщении. ВТБ в конце 2022 года приобрел у ЦБ 100% акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. С прошлого года банк начал активно переводить клиентов "Открытия", в его рамках уже объединена банкоматная сеть, запущена цессия кредитов, а также предложены практически все продукты, сервисы и услуги ВТБ в офисах "Открытия". Планируется, что банк "Открытие" присоединится к БМ-Банку на новогодних праздниках 2025 года, а на майских праздниках уже сам БМ-Банк присоединится вместе с Саровбизнесбанком к банку ВТБ. В начале августа заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что 1,6 миллиона активных розничных клиентов банка "Открытие" перешли на обслуживание в ВТБ с 2023 года и, по его прогнозам, до конца года перейдут еще 800 тысяч клиентов.

https://realty.ria.ru/20240815/ipoteka-1966336000.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

втб (банк), банки, денис бортников, центральный банк рф (цб рф), россия