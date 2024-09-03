https://ria.ru/20240903/vtb-1970149055.html
ВТБ запустил обслуживание клиентов на 13 иностранных языках
ВТБ запустил обслуживание клиентов на 13 иностранных языках - РИА Новости, 03.09.2024
ВТБ запустил обслуживание клиентов на 13 иностранных языках
ВТБ первым из банков РФ запустил в своих отделениях обслуживание клиентов на 13 иностранных языках, пока оно ведется в тестовом режиме и со временем перечень... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T09:00
2024-09-03T09:00
2024-09-03T09:00
экономика
технологии
россия
дальний восток
москва
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796096720_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db644e86a1d253bdcfa2a7edb295a986.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВТБ первым из банков РФ запустил в своих отделениях обслуживание клиентов на 13 иностранных языках, пока оно ведется в тестовом режиме и со временем перечень языков может быть увеличен, сообщил банк. "ВТБ первым из российских банков в тестовом режиме запустил обслуживание клиентов на 13 иностранных языках", - говорится в сообщении. "С учетом роста экономических связей России с дружественными странами, мы видим высокий интерес иностранцев к нашим банковским продуктам и сервисам. Главная проблема всегда – это языковой барьер, который мы будем убирать за счет "умных" технологий в общении и создавать максимально комфортные условия для обслуживания. Пока в списке языков у нас 13 самых популярных, что особенно актуально для Дальнего Востока. Посмотрим на их востребованность в дальнейшем и будем принимать решение о развитии проекта", – такие слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, сказанные на ВЭФ-2024, приводятся в сообщении. Взаимодействие с пользователем, как поясняет банк, осуществляется при помощи онлайн-переводчика, встроенного в планшет, который используют в отделениях сотрудники банка. Сервис "мгновенно распознает и переводит речь" пользователя, позволяя производить основные банковские операции. Для общения с клиентами уже доступны китайский, корейский, индийский (хинди), непальский, пакистанский (урду), арабский, азербайджанский, немецкий, французский, английский, испанский, а также узбекский и таджикский языки. Со временем перечень языков может быть увеличен. На сегодняшний день география пилотного проекта охватывает 12 офисов от Москвы до Дальнего Востока. В тестировании принимают участие отделения в Москве, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Чите и в Забайкальском крае. Решение тестируется при поддержке Акселератора ВТБ, работающего в рамках системы банка по работе с инновациями. По итогам пилотного проекта сервис может получить более широкое применение в офисной сети ВТБ. "Основная ценность нового решения ВТБ состоит в том, что оно позволяет взаимодействовать с пользователем на привычном ему языке, при этом вся чувствительная информация, включая его персональные данные и сведения о финансах, хранится на защищенных серверах банка", – цитирует пресс-служба слова заместителя президента - председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240412/vtb-1939608337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, дальний восток, москва, дальневосточный федеральный университет
Экономика, Технологии, Россия, Дальний Восток, Москва, Дальневосточный федеральный университет
ВТБ запустил обслуживание клиентов на 13 иностранных языках
ВТБ первым из банков запустил обслуживание клиентов на 13 иностранных языках
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. ВТБ первым из банков РФ запустил в своих отделениях обслуживание клиентов на 13 иностранных языках, пока оно ведется в тестовом режиме и со временем перечень языков может быть увеличен, сообщил банк.
"ВТБ первым из российских банков в тестовом режиме запустил обслуживание клиентов на 13 иностранных языках", - говорится в сообщении.
"С учетом роста экономических связей России с дружественными странами, мы видим высокий интерес иностранцев к нашим банковским продуктам и сервисам. Главная проблема всегда – это языковой барьер, который мы будем убирать за счет "умных" технологий в общении и создавать максимально комфортные условия для обслуживания. Пока в списке языков у нас 13 самых популярных, что особенно актуально для Дальнего Востока
. Посмотрим на их востребованность в дальнейшем и будем принимать решение о развитии проекта", – такие слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, сказанные на ВЭФ-2024, приводятся в сообщении.
Взаимодействие с пользователем, как поясняет банк, осуществляется при помощи онлайн-переводчика, встроенного в планшет, который используют в отделениях сотрудники банка. Сервис "мгновенно распознает и переводит речь" пользователя, позволяя производить основные банковские операции. Для общения с клиентами уже доступны китайский, корейский, индийский (хинди), непальский, пакистанский (урду), арабский, азербайджанский, немецкий, французский, английский, испанский, а также узбекский и таджикский языки. Со временем перечень языков может быть увеличен.
На сегодняшний день география пилотного проекта охватывает 12 офисов от Москвы
до Дальнего Востока. В тестировании принимают участие отделения в Москве, Благовещенске
, Южно-Сахалинске
, Чите
и в Забайкальском крае
. Решение тестируется при поддержке Акселератора ВТБ, работающего в рамках системы банка по работе с инновациями. По итогам пилотного проекта сервис может получить более широкое применение в офисной сети ВТБ.
"Основная ценность нового решения ВТБ состоит в том, что оно позволяет взаимодействовать с пользователем на привычном ему языке, при этом вся чувствительная информация, включая его персональные данные и сведения о финансах, хранится на защищенных серверах банка", – цитирует пресс-служба слова заместителя президента - председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.