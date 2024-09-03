https://ria.ru/20240903/vsu-1970350373.html

В ВСУ признали гибель военных при ударе по институту связи в Полтаве

В ВСУ признали гибель военных при ударе по институту связи в Полтаве - РИА Новости, 03.09.2024

В ВСУ признали гибель военных при ударе по институту связи в Полтаве

Десятки украинских военнослужащих погибли при ударе по военному институту связи в Полтаве, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T19:14

2024-09-03T19:14

2024-09-03T19:56

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Десятки украинских военнослужащих погибли при ударе по военному институту связи в Полтаве, сообщили в Сухопутных войсках ВСУ."Есть десятки погибших и сотни раненых", — говорится в публикации в Telegram-канале.В Сухопутных войсках пообещали усилить меры по обеспечению безопасности личного состава и ужесточить требования к дисциплине и к командованию воинских частей.В свою очередь, представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин опроверг слова депутата Верховной рады Марьяны Безуглой о том, что удар по институту был нанесен во время построения военнослужащих.Утром во вторник украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Комментируя эту информацию, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости о прилете по авиагородку в районе военного аэродрома. Как уточнил затем председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские войска нанесли удар по Полтавскому военному институту связи, который занимался подготовкой боевиков ВСУ по направлениям РЛС и РЭБ. По его словам, под атаку попали именно эти специалисты украинской армии. Удар пришелся по построению, в котором участвовали больше 500 военных ВСУ. В итоге "потери противника исчисляются сотнями", заявил Рогов.Агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило позднее, что после произошедшего Государственное бюро расследований завело уголовное дело о халатности в отношении военнослужащих.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240902/vzryv-1969892993.html

https://ria.ru/20240903/udar-1970112750.html

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