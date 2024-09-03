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"Катастрофические последствия". СМИ предупредили ВСУ об опасной угрозе
"Катастрофические последствия". СМИ предупредили ВСУ об опасной угрозе - РИА Новости, 03.09.2024
"Катастрофические последствия". СМИ предупредили ВСУ об опасной угрозе
Крах линий обороны Вооруженных сил Украины будет иметь катастрофические последствия для развития конфликта, сообщает норвежское издание ABC Nyheter. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:05
2024-09-03T10:05
2024-09-03T10:05
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Крах линий обороны Вооруженных сил Украины будет иметь катастрофические последствия для развития конфликта, сообщает норвежское издание ABC Nyheter."Западные эксперты предупреждают, что линии обороны Украины грозят рухнуть. Этот крах будет иметь катастрофические последствия для дальнейшего хода конфликта", — говорится в материале.Как указал обозреватель, план Украины в Курской области по отводу российских военных с Донбасса не сработал, из-за чего подразделениям ВСУ на восточном фланге приходится выдерживать натиск численно превосходящих российских сил опустевшими арсеналами и оскудевшим личным составом.В понедельник Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Кроме того, бойцы поразили живую силу и технику семи украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик в ДНР.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Курская область, Вооруженные силы Украины, Политика
"Катастрофические последствия". СМИ предупредили ВСУ об опасной угрозе
ABC Nyheter: крах линий обороны ВСУ будет иметь катастрофические последствия