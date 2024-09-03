https://ria.ru/20240903/vsu-1970166576.html

"Катастрофические последствия". СМИ предупредили ВСУ об опасной угрозе

"Катастрофические последствия". СМИ предупредили ВСУ об опасной угрозе - РИА Новости, 03.09.2024

"Катастрофические последствия". СМИ предупредили ВСУ об опасной угрозе

Крах линий обороны Вооруженных сил Украины будет иметь катастрофические последствия для развития конфликта, сообщает норвежское издание ABC Nyheter. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T10:05

2024-09-03T10:05

2024-09-03T10:05

в мире

украина

донецкая народная республика

курская область

вооруженные силы украины

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969435003_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06f63eee046b87d3ded5e0670dd91f79.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Крах линий обороны Вооруженных сил Украины будет иметь катастрофические последствия для развития конфликта, сообщает норвежское издание ABC Nyheter."Западные эксперты предупреждают, что линии обороны Украины грозят рухнуть. Этот крах будет иметь катастрофические последствия для дальнейшего хода конфликта", — говорится в материале.Как указал обозреватель, план Украины в Курской области по отводу российских военных с Донбасса не сработал, из-за чего подразделениям ВСУ на восточном фланге приходится выдерживать натиск численно превосходящих российских сил опустевшими арсеналами и оскудевшим личным составом.В понедельник Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Кроме того, бойцы поразили живую силу и технику семи украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик в ДНР.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1969960164.html

https://ria.ru/20240902/vsu-1969984107.html

украина

донецкая народная республика

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, курская область, вооруженные силы украины, политика