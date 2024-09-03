Рейтинг@Mail.ru
"Катастрофические последствия". СМИ предупредили ВСУ об опасной угрозе - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/vsu-1970166576.html
"Катастрофические последствия". СМИ предупредили ВСУ об опасной угрозе
"Катастрофические последствия". СМИ предупредили ВСУ об опасной угрозе - РИА Новости, 03.09.2024
"Катастрофические последствия". СМИ предупредили ВСУ об опасной угрозе
Крах линий обороны Вооруженных сил Украины будет иметь катастрофические последствия для развития конфликта, сообщает норвежское издание ABC Nyheter. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T10:05
2024-09-03T10:05
в мире
украина
донецкая народная республика
курская область
вооруженные силы украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969435003_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06f63eee046b87d3ded5e0670dd91f79.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Крах линий обороны Вооруженных сил Украины будет иметь катастрофические последствия для развития конфликта, сообщает норвежское издание ABC Nyheter."Западные эксперты предупреждают, что линии обороны Украины грозят рухнуть. Этот крах будет иметь катастрофические последствия для дальнейшего хода конфликта", — говорится в материале.Как указал обозреватель, план Украины в Курской области по отводу российских военных с Донбасса не сработал, из-за чего подразделениям ВСУ на восточном фланге приходится выдерживать натиск численно превосходящих российских сил опустевшими арсеналами и оскудевшим личным составом.В понедельник Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Кроме того, бойцы поразили живую силу и технику семи украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик в ДНР.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240902/zelenskiy-1969960164.html
https://ria.ru/20240902/vsu-1969984107.html
украина
донецкая народная республика
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969435003_331:0:3060:2047_1920x0_80_0_0_e661d0b7edc8ca76ebcc014284ef1370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая народная республика, курская область, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Курская область, Вооруженные силы Украины, Политика
"Катастрофические последствия". СМИ предупредили ВСУ об опасной угрозе

ABC Nyheter: крах линий обороны ВСУ будет иметь катастрофические последствия

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Крах линий обороны Вооруженных сил Украины будет иметь катастрофические последствия для развития конфликта, сообщает норвежское издание ABC Nyheter.
«
"Западные эксперты предупреждают, что линии обороны Украины грозят рухнуть. Этот крах будет иметь катастрофические последствия для дальнейшего хода конфликта", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Финляндии раскрыли, на что могут пойти Зеленский и НАТО из-за краха ВСУ
2 сентября, 12:40
Как указал обозреватель, план Украины в Курской области по отводу российских военных с Донбасса не сработал, из-за чего подразделениям ВСУ на восточном фланге приходится выдерживать натиск численно превосходящих российских сил опустевшими арсеналами и оскудевшим личным составом.
В понедельник Минобороны сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Скучное в ДНР. Кроме того, бойцы поразили живую силу и технику семи украинских бригад в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик в ДНР.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
"Отдан приказ отступать". Стало известно, что произошло с ВСУ на фронте
2 сентября, 14:19
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаКурская областьВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала