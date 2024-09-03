Вдова попавшего в плен ХАМАС россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху
Kan: вдова попавшего в плен ХАМАС россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху
© AP Photo / Tsafrir AbayovМать и вдова погибшего в секторе Газа гражданина России Александра Лобанова на его похоронах в Ашкелоне, Израиль
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Мать и вдова погибшего в секторе Газа гражданина России Александра Лобанова на его похоронах в Ашкелоне, Израиль
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сен — РИА Новости. Вдова погибшего в секторе Газа гражданина России Александра Лобанова отказалась от встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила государственная радиостанция Kan.
По данным СМИ, политик приехал во вторник к семье заложника. Родители Лобанова Оксана и Григорий встретились с ним в Ашкелоне на юге Израиля. Тем не менее его вдова Михаль не пожелала видеться с Нетаньяху.
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В воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела обнаружили в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России — 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США — 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. У Лобанова, помимо родителей, остались жена и двое маленьких детей, один из которых родился уже после попадания отца в плен.
В понедельник ХАМАС предостерегло Израиль от попыток освобождения заложников в секторе Газа военным путем. В заявлении отмечалось, что палестинским бойцам, которым поручено охранять пленных, дали новые инструкции по обращению с ними в случае приближения солдат ЦАХАЛ.
Известие об убийстве в секторе Газа шестерых заложников буквально "взорвало" Израиль. Тысячи жителей страны уже четвертый день подряд выходят на улицы и требуют немедленного заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа и возвращения пленных.
По данным Тель-Авива, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. За время различных операций и гуманитарных усилий удалось освободить 154 человека. В их число входят погибшие заложники, тела которых удалось вывезти из анклава.