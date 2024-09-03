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Вдова попавшего в плен ХАМАС россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху - РИА Новости, 03.09.2024
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14:15 03.09.2024 (обновлено: 17:14 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/vstrecha-1970257780.html
Вдова попавшего в плен ХАМАС россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху
Вдова попавшего в плен ХАМАС россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху - РИА Новости, 03.09.2024
Вдова попавшего в плен ХАМАС россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху
Вдова погибшего в секторе Газа гражданина России Александра Лобанова отказалась от встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T14:15
2024-09-03T17:14
в мире
израиль
россия
ашкелон
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сен — РИА Новости. Вдова погибшего в секторе Газа гражданина России Александра Лобанова отказалась от встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила государственная радиостанция Kan.По данным СМИ, политик приехал во вторник к семье заложника. Родители Лобанова Оксана и Григорий встретились с ним в Ашкелоне на юге Израиля. Тем не менее его вдова Михаль не пожелала видеться с Нетаньяху.В воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела обнаружили в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России — 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США — 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. У Лобанова, помимо родителей, остались жена и двое маленьких детей, один из которых родился уже после попадания отца в плен.В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела нашли в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС. В свою очередь, член политбюро палестинского движения Иззат ар-Ришк заявил, что за смерть израильских пленных в секторе Газа ответственен Тель-Авив.В понедельник ХАМАС предостерегло Израиль от попыток освобождения заложников в секторе Газа военным путем. В заявлении отмечалось, что палестинским бойцам, которым поручено охранять пленных, дали новые инструкции по обращению с ними в случае приближения солдат ЦАХАЛ.Известие об убийстве в секторе Газа шестерых заложников буквально "взорвало" Израиль. Тысячи жителей страны уже четвертый день подряд выходят на улицы и требуют немедленного заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа и возвращения пленных. По данным Тель-Авива, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. За время различных операций и гуманитарных усилий удалось освободить 154 человека. В их число входят погибшие заложники, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240901/sekretar-1969828661.html
https://ria.ru/20240903/netanjahu-1970148512.html
https://ria.ru/20240903/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, россия, ашкелон, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Ашкелон, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Вдова попавшего в плен ХАМАС россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху

Kan: вдова попавшего в плен ХАМАС россиянина отказалась от встречи с Нетаньяху

© AP Photo / Tsafrir AbayovМать и вдова погибшего в секторе Газа гражданина России Александра Лобанова на его похоронах в Ашкелоне, Израиль
Мать и вдова погибшего в секторе Газа гражданина России Александра Лобанова на его похоронах в Ашкелоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Мать и вдова погибшего в секторе Газа гражданина России Александра Лобанова на его похоронах в Ашкелоне, Израиль
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 3 сен — РИА Новости. Вдова погибшего в секторе Газа гражданина России Александра Лобанова отказалась от встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила государственная радиостанция Kan.
По данным СМИ, политик приехал во вторник к семье заложника. Родители Лобанова Оксана и Григорий встретились с ним в Ашкелоне на юге Израиля. Тем не менее его вдова Михаль не пожелала видеться с Нетаньяху.
Панорамный вид на Московский кремль - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Стало известно, зачем военный секретарь Нетаньяху посетил Москву
1 сентября, 16:27
В воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шестерых заложников, чьи тела обнаружили в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге палестинского анклава. Среди них один гражданин России — 32-летний Александр Лобанов, а также один гражданин США — 23-летний Гирш Гольдберг-Полин. У Лобанова, помимо родителей, остались жена и двое маленьких детей, один из которых родился уже после попадания отца в плен.
В ЦАХАЛ полагают, что шестеро заложников, чьи тела нашли в секторе Газа в субботу вечером, незадолго до этого были убиты ХАМАС. В свою очередь, член политбюро палестинского движения Иззат ар-Ришк заявил, что за смерть израильских пленных в секторе Газа ответственен Тель-Авив.
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Вчера, 08:56
В понедельник ХАМАС предостерегло Израиль от попыток освобождения заложников в секторе Газа военным путем. В заявлении отмечалось, что палестинским бойцам, которым поручено охранять пленных, дали новые инструкции по обращению с ними в случае приближения солдат ЦАХАЛ.
Известие об убийстве в секторе Газа шестерых заложников буквально "взорвало" Израиль. Тысячи жителей страны уже четвертый день подряд выходят на улицы и требуют немедленного заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа и возвращения пленных.
По данным Тель-Авива, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кто считаются погибшими. За время различных операций и гуманитарных усилий удалось освободить 154 человека. В их число входят погибшие заложники, тела которых удалось вывезти из анклава.
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Вчера, 19:55
 
В миреИзраильРоссияАшкелонБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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