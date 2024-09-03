https://ria.ru/20240903/vspyshka-1970321827.html

В Кабардино-Балкарии произошла вспышка острой кишечной инфекции

В Кабардино-Балкарии произошла вспышка острой кишечной инфекции - РИА Новости, 03.09.2024

В Кабардино-Балкарии произошла вспышка острой кишечной инфекции

Вспышка острой кишечной инфекции в городе Баксан в Кабардино-Балкарии привела к госпитализации 70 человек, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T17:18

2024-09-03T17:18

2024-09-03T20:57

здоровье - общество

происшествия

баксан

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ПЯТИГОРСК, 3 сен — РИА Новости. Вспышка острой кишечной инфекции в городе Баксан в Кабардино-Балкарии привела к госпитализации 70 человек, сообщил региональный Минздрав."В связи с произошедшей вспышкой острой кишечной инфекции в городе Баксан в медицинских организациях республики в настоящее время стационарное лечение получают 70 человек", — говорится в заявлении.Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.В свою очередь, в прокуратуре республики сообщили, что за медпомощью обратились более двухсот человек. Из них госпитализировали 63 пострадавших, включая 56 детей. Приостановили работу две школьные и две дошкольные организации, а также один колледж.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным ведомства, в больницы из-за отравления попали 30 человек, из которых 27 — несовершеннолетние.

https://ria.ru/20240902/fasol-1969880505.html

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здоровье - общество, происшествия, баксан