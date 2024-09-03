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В Кабардино-Балкарии произошла вспышка острой кишечной инфекции
В Кабардино-Балкарии произошла вспышка острой кишечной инфекции - РИА Новости, 03.09.2024
В Кабардино-Балкарии произошла вспышка острой кишечной инфекции
Вспышка острой кишечной инфекции в городе Баксан в Кабардино-Балкарии привела к госпитализации 70 человек, сообщил региональный Минздрав. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T17:18
2024-09-03T17:18
2024-09-03T20:57
здоровье - общество
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ПЯТИГОРСК, 3 сен — РИА Новости. Вспышка острой кишечной инфекции в городе Баксан в Кабардино-Балкарии привела к госпитализации 70 человек, сообщил региональный Минздрав."В связи с произошедшей вспышкой острой кишечной инфекции в городе Баксан в медицинских организациях республики в настоящее время стационарное лечение получают 70 человек", — говорится в заявлении.Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.В свою очередь, в прокуратуре республики сообщили, что за медпомощью обратились более двухсот человек. Из них госпитализировали 63 пострадавших, включая 56 детей. Приостановили работу две школьные и две дошкольные организации, а также один колледж.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным ведомства, в больницы из-за отравления попали 30 человек, из которых 27 — несовершеннолетние.
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здоровье - общество, происшествия, баксан
Здоровье - Общество, Происшествия, Баксан
В Кабардино-Балкарии произошла вспышка острой кишечной инфекции
В КБР 70 человек госпитализировали из-за вспышки острой кишечной инфекции
ПЯТИГОРСК, 3 сен — РИА Новости.
Вспышка острой кишечной инфекции в городе Баксан в Кабардино-Балкарии привела к госпитализации 70 человек, сообщил
региональный Минздрав.
«
"В связи с произошедшей вспышкой острой кишечной инфекции в городе Баксан в медицинских организациях республики в настоящее время стационарное лечение получают 70 человек", — говорится в заявлении.
Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.
В свою очередь, в прокуратуре республики сообщили, что за медпомощью обратились более двухсот человек. Из них госпитализировали 63 пострадавших, включая 56 детей. Приостановили работу две школьные и две дошкольные организации, а также один колледж.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным ведомства, в больницы из-за отравления попали 30 человек, из которых 27 — несовершеннолетние.