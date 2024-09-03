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Российские военные используют новейшие дроны в Курской области - РИА Новости, 03.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:05 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/voennye-1970136033.html
Российские военные используют новейшие дроны в Курской области
Российские военные используют новейшие дроны в Курской области - РИА Новости, 03.09.2024
Российские военные используют новейшие дроны в Курской области
Российские войска используют новейшие дроны для выявления и уничтожения украинских военных в Курской области. За работой операторов российских беспилотников... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:05
2024-09-03T08:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛ., 3 сен – РИА Новости. Российские войска используют новейшие дроны для выявления и уничтожения украинских военных в Курской области. За работой операторов российских беспилотников наблюдал корреспондент РИА Новости. Российские морпехи ведут бои в населенном пункте Борки. Подразделения украинской 92-й отдельной штурмовой бригады оказывают ожесточенное сопротивление и цепляются буквально за каждый дом. Некоторые украинские военнослужащие, которые совсем недавно находились в местах лишения свободы, прячутся в труднодоступных местах, для их уничтожения российские морпехи применяют новейшие БПЛА с управлением по оптоволоконному кабелю. Такие дроны не подвержены воздействию средств РЭБ противника, к тому же до конечной точки беспилотник передает видео высокого качества, что позволяет эффективно выявлять и уничтожать противника. "FPV - это новейшая технология сейчас... То есть она, конечно, не панацея, но в нынешних условиях она очень помогает выявлять противника и точно уничтожать. То есть по определенным целям, где нужно конкретно залететь, она очень хорошо справляется со своей работой" - рассказал командир взвода БПЛА с позывным "Акра". Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8,9 тысячи военнослужащих, 80 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967283065.html
https://ria.ru/20240808/minoborony-1965016808.html
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безопасность, россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Российские военные используют новейшие дроны в Курской области

Российские военные используют новейшие дроны для ударов по ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КУРСКАЯ ОБЛ., 3 сен – РИА Новости. Российские войска используют новейшие дроны для выявления и уничтожения украинских военных в Курской области. За работой операторов российских беспилотников наблюдал корреспондент РИА Новости.
Российские морпехи ведут бои в населенном пункте Борки. Подразделения украинской 92-й отдельной штурмовой бригады оказывают ожесточенное сопротивление и цепляются буквально за каждый дом. Некоторые украинские военнослужащие, которые совсем недавно находились в местах лишения свободы, прячутся в труднодоступных местах, для их уничтожения российские морпехи применяют новейшие БПЛА с управлением по оптоволоконному кабелю. Такие дроны не подвержены воздействию средств РЭБ противника, к тому же до конечной точки беспилотник передает видео высокого качества, что позволяет эффективно выявлять и уничтожать противника.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Основные ресурсы ВСУ в Курской области уничтожены, заявил Алаудинов
20 августа, 12:30
"FPV - это новейшая технология сейчас... То есть она, конечно, не панацея, но в нынешних условиях она очень помогает выявлять противника и точно уничтожать. То есть по определенным целям, где нужно конкретно залететь, она очень хорошо справляется со своей работой" - рассказал командир взвода БПЛА с позывным "Акра".
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8,9 тысячи военнослужащих, 80 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Кадры уничтожения живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Минобороны показало видео уничтожения боевиков ВСУ в Курской области
8 августа, 18:41
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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