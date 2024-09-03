https://ria.ru/20240903/vks-1970370396.html

ВКС нанесли удары по пяти местам базирования боевиков в Сирии

ВКС нанесли удары по пяти местам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 03.09.2024

ВКС нанесли удары по пяти местам базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы нанесли удары по пяти выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горных массивов... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T22:21

2024-09-03T22:21

2024-09-03T22:21

война в сирии

в мире

эт-танф

сирия

хомс (город)

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы нанесли удары по пяти выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горных массивов провинций Хомс и Дейр-Эз-Зор в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "ВКС России нанесли удары по пяти выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов провинций Хомс и Дейр-Эз-Зор", - говорится в сообщении. По словам Игнасюка, авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации. Так, над районом Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений правил использования воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16, парой истребителей F-18, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10.

https://ria.ru/20240901/sirija-1969826998.html

эт-танф

сирия

хомс (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эт-танф, сирия, хомс (город), воздушно-космические силы россии, f-15se, f-16, rafale