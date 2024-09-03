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ВКС нанесли удары по пяти местам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 03.09.2024
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Война в Сирии
 
22:21 03.09.2024
https://ria.ru/20240903/vks-1970370396.html
ВКС нанесли удары по пяти местам базирования боевиков в Сирии
ВКС нанесли удары по пяти местам базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 03.09.2024
ВКС нанесли удары по пяти местам базирования боевиков в Сирии
Воздушно-космические силы нанесли удары по пяти выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горных массивов... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T22:21
2024-09-03T22:21
война в сирии
в мире
эт-танф
сирия
хомс (город)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы нанесли удары по пяти выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горных массивов провинций Хомс и Дейр-Эз-Зор в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк. "ВКС России нанесли удары по пяти выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов провинций Хомс и Дейр-Эз-Зор", - говорится в сообщении. По словам Игнасюка, авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации. Так, над районом Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений правил использования воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16, парой истребителей F-18, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10.
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в мире, эт-танф, сирия, хомс (город), воздушно-космические силы россии, f-15se, f-16, rafale
Война в Сирии, В мире, Эт-Танф, Сирия, Хомс (город), Воздушно-космические силы России, F-15SE, F-16, Rafale
ВКС нанесли удары по пяти местам базирования боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС нанесли удары по пяти выявленным местам базирования боевиков в Сирии

© Фото : пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкИстребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
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Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Воздушно-космические силы нанесли удары по пяти выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в районах горных массивов провинций Хомс и Дейр-Эз-Зор в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк.
«
"ВКС России нанесли удары по пяти выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов провинций Хомс и Дейр-Эз-Зор", - говорится в сообщении.
По словам Игнасюка, авиация международной коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации. Так, над районом Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений правил использования воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-15, парой истребителей F-16, парой истребителей F-18, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10.
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Война в СирииВ миреЭт-ТанфСирияХомс (город)Воздушно-космические силы РоссииF-15SEF-16Rafale
 
 
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