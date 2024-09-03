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Посол Малайзии рассказал о вкладе, который страна может внести в БРИКС - РИА Новости, 03.09.2024
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22:04 03.09.2024 (обновлено: 22:12 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/vklad-1970368903.html
Посол Малайзии рассказал о вкладе, который страна может внести в БРИКС
Посол Малайзии рассказал о вкладе, который страна может внести в БРИКС - РИА Новости, 03.09.2024
Посол Малайзии рассказал о вкладе, который страна может внести в БРИКС
Малайзия может внести вклад в БРИКС в области исламской финансовой индустрии, заявил посол Малайзии в России Чеонг Лун Лаи малазийскому агентству Bernama. РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T22:04
2024-09-03T22:12
в мире
малайзия
россия
владивосток
владимир путин
брикс
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Малайзия может внести вклад в БРИКС в области исламской финансовой индустрии, заявил посол Малайзии в России Чеонг Лун Лаи малазийскому агентству Bernama. В июне премьер Малайзии Анвар Ибрагим подтвердил намерение страны присоединиться к БРИКС. Ожидается, что вопрос заявки Малайзии станет частью повестки переговоров премьера с президентом России Владимиром Путиным 4 сентября. По данным агентства, в преддверии приезда Ибрагима во Владивосток посол Малайзии сообщил, что заявка Малайзии на вступление в БРИКС может обсуждаться на саммите БРИКС 2024 года, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани. "Малайзия может внести свой вклад в БРИКС, основываясь на опыте страны в определенных вопросах развития, особенно в исламской финансовой индустрии. Например, из России к нам приезжают учиться сфере исламских финансов, потому что в России проживает большое количество мусульман", - рассказал дипломат. Посол добавил, что, поскольку БРИКС фокусируется на интересах Глобального Юга, то, став частью межправительственной организации, Малайзия сможет диверсифицировать стратегические отношения и экономические связи с регионом. Чеонг Лун Лаи также подчеркнул, что Малайзия "придерживается принципа БРИКС, который заключается в инклюзивности и равноправии с точки зрения сотрудничества". Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970313533.html
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в мире, малайзия, россия, владивосток, владимир путин, брикс, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Малайзия, Россия, Владивосток, Владимир Путин, БРИКС, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Посол Малайзии рассказал о вкладе, который страна может внести в БРИКС

Посол: Малайзия может внести вклад в БРИКС в исламской финансовой индустрии

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкФлаг Малайзии
Флаг Малайзии - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Флаг Малайзии . Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 3 сен - РИА Новости. Малайзия может внести вклад в БРИКС в области исламской финансовой индустрии, заявил посол Малайзии в России Чеонг Лун Лаи малазийскому агентству Bernama.
В июне премьер Малайзии Анвар Ибрагим подтвердил намерение страны присоединиться к БРИКС. Ожидается, что вопрос заявки Малайзии станет частью повестки переговоров премьера с президентом России Владимиром Путиным 4 сентября.
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По данным агентства, в преддверии приезда Ибрагима во Владивосток посол Малайзии сообщил, что заявка Малайзии на вступление в БРИКС может обсуждаться на саммите БРИКС 2024 года, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани.
«
"Малайзия может внести свой вклад в БРИКС, основываясь на опыте страны в определенных вопросах развития, особенно в исламской финансовой индустрии. Например, из России к нам приезжают учиться сфере исламских финансов, потому что в России проживает большое количество мусульман", - рассказал дипломат.
Посол добавил, что, поскольку БРИКС фокусируется на интересах Глобального Юга, то, став частью межправительственной организации, Малайзия сможет диверсифицировать стратегические отношения и экономические связи с регионом.
Чеонг Лун Лаи также подчеркнул, что Малайзия "придерживается принципа БРИКС, который заключается в инклюзивности и равноправии с точки зрения сотрудничества".
Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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В миреМалайзияРоссияВладивостокВладимир ПутинБРИКСДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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