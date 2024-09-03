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Суд продлил арест Винатье* - РИА Новости, 03.09.2024
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13:29 03.09.2024 (обновлено: 13:34 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/vinate-1970236009.html
Суд продлил арест Винатье*
Суд продлил арест Винатье* - РИА Новости, 03.09.2024
Суд продлил арест Винатье*
Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 21 февраля арест гражданину Франции Лорану Винатье (признан иноагентом), обвиняемому в уклонении... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T13:29
2024-09-03T13:34
россия
происшествия
москва
франция
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
замоскворецкий суд г. москвы
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 21 февраля арест гражданину Франции Лорану Винатье (признан иноагентом), обвиняемому в уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Продлить срок содержания под стражей Винатье до 21 февраля 2025 года", - огласила решение судья.Гособвинитель просила продлить Винатье арест на 6 месяцев. Адвокаты и обвиняемый возражали, так как, в том числе, все доказательства по делу уже собраны, он не станет препятствовать рассмотрению уголовного дела и просили избрать домашний арест или запрет определенных действий подзащитному.По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".Кроме того, ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.Винатье полностью признал вину по своему уголовному делу, он находится под стражей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240802/shvejtsarija-1963585972.html
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россия, происшествия, москва, франция, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), замоскворецкий суд г. москвы
Россия, Происшествия, Москва, Франция, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Замоскворецкий суд г. Москвы
Суд продлил арест Винатье*

Винатье продлили арест по делу об уклонении от закона об ионогенах до 21 февраля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГражданин Франции Лоран Винатье*
Гражданин Франции Лоран Винатье* - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Гражданин Франции Лоран Винатье*
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 21 февраля арест гражданину Франции Лорану Винатье (признан иноагентом), обвиняемому в уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей Винатье до 21 февраля 2025 года", - огласила решение судья.
Гражданин Франции Лоран Винатье* на заседании суда - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Винатье* обещал уйти из швейцарской НКО и не собирать данные о России
2 августа, 05:24
Гособвинитель просила продлить Винатье арест на 6 месяцев. Адвокаты и обвиняемый возражали, так как, в том числе, все доказательства по делу уже собраны, он не станет препятствовать рассмотрению уголовного дела и просили избрать домашний арест или запрет определенных действий подзащитному.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
Кроме того, ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
Винатье полностью признал вину по своему уголовному делу, он находится под стражей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Гражданин Франции Лоран Винатье*, обвиняемый в сборе сведений о военной деятельности России, на заседании в Московском городском суде. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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РоссияПроисшествияМоскваФранцияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Замоскворецкий суд г. Москвы
 
 
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