https://ria.ru/20240903/vina-1970344514.html

Замкомандующего Ленинградским военным округом не признал вину

Замкомандующего Ленинградским военным округом не признал вину - РИА Новости, 03.09.2024

Замкомандующего Ленинградским военным округом не признал вину

Замкомандующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов не признает вину в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T18:45

2024-09-03T18:45

2024-09-03T18:51

происшествия

воронеж

москва

валерий муминджанов

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Замкомандующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов не признает вину в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда, где во вторник суд рассматривает ходатайство следователя об избрании ему ареста. "Нет", - ответил генерал на вопрос журналиста, признает ли он вину. В понедельник СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело в отношении Муминджанова. Как сообщил источник РИА Новости, он был задержан в Воронеже в понедельник и доставлен в Москву для допроса и следственных действий. По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей

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происшествия, воронеж, москва, валерий муминджанов