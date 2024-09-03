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Замкомандующего Ленинградским военным округом не признал вину
Замкомандующего Ленинградским военным округом не признал вину - РИА Новости, 03.09.2024
Замкомандующего Ленинградским военным округом не признал вину
Замкомандующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов не признает вину в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:45
2024-09-03T18:45
2024-09-03T18:51
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Замкомандующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов не признает вину в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда, где во вторник суд рассматривает ходатайство следователя об избрании ему ареста. "Нет", - ответил генерал на вопрос журналиста, признает ли он вину. В понедельник СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело в отношении Муминджанова. Как сообщил источник РИА Новости, он был задержан в Воронеже в понедельник и доставлен в Москву для допроса и следственных действий. По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей
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происшествия, воронеж, москва, валерий муминджанов
Происшествия, Воронеж, Москва, Валерий Муминджанов
Замкомандующего Ленинградским военным округом не признал вину
Замкомандующего ЛенВО Муминджанов не признает вину в получении взяток
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Замкомандующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов не признает вину в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда, где во вторник суд рассматривает ходатайство следователя об избрании ему ареста.
"Нет", - ответил генерал на вопрос журналиста, признает ли он вину.
В понедельник СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело в отношении Муминджанова. Как сообщил источник РИА Новости, он был задержан в Воронеже
в понедельник и доставлен в Москву
для допроса и следственных действий.
По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей