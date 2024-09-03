Рейтинг@Mail.ru
Замкомандующего Ленинградским военным округом не признал вину - РИА Новости, 03.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 03.09.2024 (обновлено: 18:51 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/vina-1970344514.html
Замкомандующего Ленинградским военным округом не признал вину
Замкомандующего Ленинградским военным округом не признал вину - РИА Новости, 03.09.2024
Замкомандующего Ленинградским военным округом не признал вину
Замкомандующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов не признает вину в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T18:45
2024-09-03T18:51
происшествия
воронеж
москва
валерий муминджанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970344696_0:124:3022:1823_1920x0_80_0_0_9789778a4cd2f853c2eba999bc2b1c18.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Замкомандующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов не признает вину в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда, где во вторник суд рассматривает ходатайство следователя об избрании ему ареста. "Нет", - ответил генерал на вопрос журналиста, признает ли он вину. В понедельник СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело в отношении Муминджанова. Как сообщил источник РИА Новости, он был задержан в Воронеже в понедельник и доставлен в Москву для допроса и следственных действий. По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей
https://ria.ru/20240902/voenkom-1970014847.html
воронеж
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970344696_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a493829150803bf697784257c6a2a51c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж, москва, валерий муминджанов
Происшествия, Воронеж, Москва, Валерий Муминджанов
Замкомандующего Ленинградским военным округом не признал вину

Замкомандующего ЛенВО Муминджанов не признает вину в получении взяток

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗаместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов в 235-м гарнизонном военном суде в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Замкомандующего Ленинградским военным округом генерал Валерий Муминджанов не признает вину в получении взяток, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда, где во вторник суд рассматривает ходатайство следователя об избрании ему ареста.
"Нет", - ответил генерал на вопрос журналиста, признает ли он вину.
В понедельник СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело в отношении Муминджанова. Как сообщил источник РИА Новости, он был задержан в Воронеже в понедельник и доставлен в Москву для допроса и следственных действий.
По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Нижегородского военкома арестовали за взятки за освобождение от службы
2 сентября, 15:49
 
ПроисшествияВоронежМоскваВалерий Муминджанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала